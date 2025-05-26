شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة رحلة الدايت بطول أو قصر القامة.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

يشير تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" إلى أن الأشخاص قصيرو القامة يعانون من صعوبة في فقدان الوزن بشكل سريع، ويوضح التقرير أن هناك أسبابًا وراء ذلك وطرق يمكن التغلب عليها لتحقيق أفضل النتائج في رحلة فقدان الوزن.

عندما تكون أقصر قامةً، يحتاج جسمك إلى سعرات حرارية أقل ليعمل مقارنةً بشخص أطول، ذلك لأن الجسم الأقصر لديه كتلة أقل للحفاظ عليها، ما يعني أن معدل الأيض الأساسي (BMR) لديك - أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك في حالة الراحة - يكون أقل.

فعلى سبيل المثال، إذا احتاج شخصًا طويل القامة إلى 2200 سعرة حرارية يوميًا للحفاظ على وزنها صحيًا، قد يحتاج شخص أقصر إلى 1600 أو 1700 سعرة حرارية فقط للحفاظ على وزنه، وهذا يعني أيضًا أن قصار القامة يحتاجون إلى عجز أكثر في السعرات الحرارية اللازم لإنقاص الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يميل قصار القامة إلى امتلاك أجسام أصغر، لذلك يخزن جسمك الوزن في مناطق أكثر كثافة، مثل البطن والفخذين.

ورغم ذلك، فقدان حتى بضعة أرطال يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في المظهر مع قصار القامة، ولكن قد يبدو التقدم بطيئًا في البداية، ولكن مع الصبر والمثابرة والاستمرار يمكن تحقيق نتائج أفضل.

معادلة التمرين: الجودة أفضل من الكمية

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها قصار القامة عند ممارسة الرياضة، افتراض أن زيادة تمارين الكارديو، تعني تحقيق نتائج أفضل، لكن الحقيقة، يجب أن تكون ما تمارسه من تمارين مفيدة لجسمك، لا ضده.

فغالبًا ما يحرق قصار القامة سعرات حرارية أقل في كل تمرين، وذلك ببساطة لأن كتلة الجسم التي يجب تحريكها أقل، على عكس طوال القامة فعادةً ما يحرقون سعرات حرارية أكثر مع نفس المجهود والوقت.

الحل في تدريب القوة

تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر في حالة الراحة من الدهون، وكلما زادت كتلة العضلات الهزيلة التي تبنيها، ارتفع معدل الأيض لديك في حالة الراحة، حتى لو كنت قصير القامة، ويمكن أن تساعدك تمارين القوة مثل رفع الأثقال، وممارسة تمارين وزن الجسم، أو تمارين المقاومة على تنشيط عملية الأيض لديك ومنح جسمك مظهرًا مشدودًا ورشيقًا.

أيضًا يمكنك ممارسة النشاط الحراري غير المرتبط بالتمرين والمعروف باسم (NEAT)، و هذا هو كل ما تقوم به من حركات طوال اليوم، مثل المشى والقيام بالأعمال المنزلية والتنظيف، والمشي أثناء المحادثة التليفونية.

هرمون الجوع

غالبًا ما يحتاج الأشخاص قصيرى القامة إلى تناول كميات أقل من الطعام، لكن شهيتهم لا تتقلص دائمًا لتتناسب مع طولهم وغالبًا ما يشعرون بالجوع، وهنا تكمن الحيلة في زيادة كمية الطعام والعناصر الغذائية في وجباتك، مثل الأطعمة الغنية بالألياف (الخضراوات والفواكه والبقوليات)، والبروتينات قليلة الدهون (مثل البيض والدجاج والأسماك)، فهذه الأطعمة تُشعرك بالشبع دون زيادة السعرات الحرارية، وبهذه الطريقة، يمكنك تناول المزيد من الطعام مع الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية.

كما يمكن إضافة الدهون الصحية (مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون) فهى أيضًا تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

المقارنة ستقتل حماسك

لنكن واقعيين، المقارنة ليست في صالحك، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فقد تخرب كل خططك، فإذا كنت قصير القامة، فستبدو رحلتك في فقدان الوزن مختلفة عن رحلة شخص طويل القامة، وهذا ليس سيئًا، بل يعني فقط أن عليك التعامل مع أهدافك بعقلية تتناسب مع احتياجات جسمك ليس أكثر.

الجانب النفسى

قد يعني قصر القامة أن عملية فقدان الوزن الجسدي أصعب، لكن الجانب النفسي لا يقل أهمية، حافظ على ثباتك، ولا داعي للقلق إذا تحرك الميزان ببطء، وابحث دائمًا عن الحركة التي تستمتع بها حتى لو بسيطة مثل الرقص، والمشي، واليوجا، وغيرها، وتناول أطعمة تغذي جسمك، واستعن بخبراء التغذية لتحديد أهداف تناسبك، فقد يبدو خسارة الوزن لقصار القامة صعبًا من الناحية الفنية، ولكن بمجرد أن تعرف التحديات، يمكنك العمل مع جسمك بدلًا من الشعور بأنه يعمل ضدك.