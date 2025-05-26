شكرا لقرائتكم خبر عن شديدة الندرة وتسبب طفح جلدى مؤلم عند الاستحمام.. ما هى حساسية الماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

الشرى المائى أو "حساسية الماء"، هو نوع نادر للغاية من الحساسية، حيث سجِلت أقل من 100 حالة إصابة حول العالم، وتؤدى إلى حدوث طفح جلدي مؤلم عند ملامسة الجلد للماء، ما يصعب على المريض القيام بالأنشطة اليومية مثل الاستحمام.

ووفقًا "very well health"، لا يوجد حتى الآن سببًا واضحًا للإصابة بحساسية الماء، حيث يعتبر الشرى المائي رد فعل مفرط للحساسية، وليس استجابة تحسسية حقيقية.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الماء

قد يكون لدى بعض الأفراد استعداد وراثي، يجعلهم أكثر عرضة لتفاعلات جلدية ناتجة عن التعرض للماء، وتظهر الأعراض عادةً خلال فترة المراهقة أو بداية البلوغ، وتؤثر على الرجال والنساء على حد سواء.

وفي هذه الحالة، يتفاعل الماء مع بروتينات محددة بالجلد، ما يحفز استجابة مناعية غير طبيعية، يؤدي هذا إلى تنشيط الخلايا البدينة التي تطلق الهيستامين، ومواد التهابية أخرى، ما يؤدي إلى أعراض مثل الشرى والاحمرار والحكة.

أعراض حساسية الماء

تشمل الأعراض الأساسية لمرض الشرى المائي ما يلى:

ظهور خلايا النحل

خلايا النحل هي بثور حمراء مرتفعة ومثيرة للحكة على الجلد، تظهر في غضون 20 إلى 30 دقيقة من التعرض للماء، وقد تستمر لفترة قصيرة أو حتى بضع ساعات

كما يوجد عدد من الأعراض الأخرى التي تميز هذا النوع من الحساسية، وهى:

إحساس بالحرقان

إثارة الحكة

أحاسيس وخز غير مريحة

ضيق التنفس

ويمكن أن تظهر هذه الأعراض بعد الاستحمام أو السباحة أو حتى ملامسة مياه الأمطار، كما يمكن أن تنشأ الأعراض نتيجة العرق أو الدموع، وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، وعادةً ما تختفي هذه الآفات في غضون 30 إلى 60 دقيقة بعد ملامسة الماء.

علاج حساسية الماء

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الشرى المائي، ونظرًا لأن تجنب التعرض للماء ليس حلاً عمليًا، يوجد هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لإدارة هذه الحالة، والتي تشمل ما يلى:

تناول مضادات الهيستامين

وضع الكريمات التى يمكن أن تشكل حاجزًا وقائيًا على الجلد قبل التعرض للماء.

العلاج بالضوء

طريقة الاستحمام المناسبة للمصابين

قد يكون الاستحمام لمن يعانون من حساسية الماء أمرًا صعبًا، لأن التعرض للماء هو المحفز الرئيسي. ومع ذلك، هناك بعض الاستراتيجيات التي قد تساعد في جعل الاستحمام أسهل، بما في ذلك ما يلى:

تجنب التعرض غير الضروري للماء عن طريق استخدام المناديل المبللة بدلاً من الاستحمام.

تقصير وقت الإستحمام

استخدم حواجز مقاومة للماء، مثل المراهم أو الكريمات الخاصة، لحماية الجلد

التحكم في التعرق من خلال ارتداء ملابس مقاومة للماء أثناء الطقس الممطر، والتحكم في درجة حرارة الجسم لتقليل التعرق.