شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الرعاية المنزلية لتخفيف أعراض كورونا الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

يستدعي الارتفاع الكبير في حالات كورونا في جنوب شرق آسيا اتخاذ تدابير وقائية ضد عدوى فيروس كورونا، ووفقًا للخبراء، إذا كانت أعراض كورونا لديك - والتي تشبه أعراض الإنفلونزا - خفيفة، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها لتخفيف تأثيرها، بحسب موقع تايمز ناو.

الرعاية المنزلية لمرضى كورونا

يتحسن العديد من المصابين بكورونا بالراحة والسوائل وعلاج الأعراضهم، ويمكن للطبيب وصف أدوية لخفض الحرارة أو مسكنات الألم.

ويقول الأطباء إنه إذا كنتَ معرضًا لخطر الإصابة بمرض كورونا الخطير، فقد يُوصف لك دواءٌ لمنع تفاقم أعراضك الخفيفة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر هي من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والأطفال دون سن ستة أشهر، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة.

النوم والراحة

من المهم النوم وأخذ قسط كافٍ من الراحة، من سبع إلى ثماني ساعات يوميًا، لما له من دور مهم في تقوية مناعتك، كما يساعد النوم الكافي مناعة جسمك الطبيعية على العمل بقوة لمحاربة الفيروسات لذا إذا كانت أعراضك خفيفة، فتأكد من النوم جيدًا لتسريع تعافيك.

اشرب الكثير من السوائل

من المهم شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم بحيث يصبح لون البول أصفر باهتًا وشفافًا، يُفضل شرب الماء العادي قدر الإمكان، بدلًا من المشروبات الغازية أو العصائر المليئة بالسكر والمواد الحافظة، تجنب أيضًا الإفراط في تناول الشاي والقهوة، لأنها قد تزيد من الجفاف.

اغسل أنفك

ويقول الخبراء إن غسول المحلول الملحي أو غسل الأنف يساعد على تقليل معدل الإصابة بالحمى بعد الإصابة بفيروس كورونا ويقصر مدة أعراض الحمى أيضًا.

يمكنك استخدامه أيضًا للعناية الذاتية بأمراض الجهاز التنفسي المعدية، والتي لها أعراض مشابهة لأعراض كورونا.

الغرغرة بالملح والماء

إذا كان لديك أعراض خفيفة لفيروس كورونا تأكد من الغرغرة بالملح والماء الدافئ، فهو يُساعد على تحسين أعراض الجهاز التنفسي الناتجة عن عدوى فيروس كورونا. تشير الدراسات إلى أن الغرغرة أو غسل الممرات الأنفية بالماء المالح يُعزز أيضًا التخلص من الفيروس والخلايا المُصابة، أو قد يُؤدي إلى بعض التثبيط للعدوى.

