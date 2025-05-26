شكرا لقرائتكم خبر عن نظارة ذكاء صناعى تخفض احتمالات الأدوية الخاطئة للمرضى.. اعرف الكيفية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير نشره موقع "NBC news" ، أن تقنيات الذكاء الاصطناعى يمكن أن تساعد في الحد من الأخطاء الطبية المتعلقة بإعطاء أدوية أو جرعات غير صحيحة للمرضى، وتحديدا في غرف العمليات عالية الضغط والطوارىء، التي يحاول فيها الأطباء إنقاذ حياة المرضى.

وتشير بعض التقديرات، إلى أن مريضًا واحدًا على الأقل من كل عشرين مريضًا لا يزال يتعرض لأخطاء طبية ، ومن أكثر أنواع الأخطاء شيوعًا أخطاء الأدوية، حيث يعطى المريض، جرعة خاطئة من الدواء أو دواءً خاطئًا تمامًا، وفي الولايات المتحدة، تُصيب هذه الأخطاء ما يقرب من 1.3 مليون شخص سنويًا، وتؤدي إلى وفاة واحدة يوميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتحدث تلك الأخطاء لعدة أسباب، من بينها ارتباك الأطباء عند محاولة انقاذ حياة المرضى، حيث يكون يكون هناك اندفاع كبير لمحاولة توصيل أدوية الطوارئ إلى المريض بأسرع وقت ممكن، أو بسبب تشابه أشكال قوارير الأدوية، لذلك العديد من المستشفيات بإدخال حواجز حماية، تتراوح من أنظمة ترميز الألوان التي تجعل من السهل التمييز بين الأدوية المتشابهة في الأسماء، إلى ماسحات الباركود التي تتحقق من إعطاء الدواء الصحيح للمريض الصحيح.

وقالت الدكتورة كيلي مايكلسن، أستاذة مساعدة في التخدير وطب الألم بجامعة واشنطن، أن بعض الدراسات تشير إلى أن 90% من أطباء التخدير، يعترفون بارتكاب أخطاء دوائية في مرحلة ما من حياتهم المهنية، وبدأت تتساءل عما إذا كانت التقنيات الناشئة قادرة على المساعدة.



الدكتورة كيلى مايكلسن

وبصفتها طبيبة ومهندسة مدربة، أشارت إلى أنه يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي على التمييز بين الأدوية، لمساعدة الأطباء في هذا الأمر، خاصة أن أخطاء تبديل القوارير، والتي تمثل حوالي 20% من جميع أخطاء الأدوية.

وأوضحت أن جميع الأدوية القابلة للحقن تأتي في قوارير معلمة، ولكن في بعض الحالات، بسبب عدم التمييز بين القوارير قد يحقن المريض بالدواء الخطأ، مشيرة إلى أنه يمكن تفادي مثل هذه الأخطاء من خلال "نظارات ذكية"، وذلك بإضافة كاميرا قابلة للارتداء تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى النظارات الواقية التي يرتديها الأطباء أثناء العمل، تقوم بالتمييز بين الأدوية المختلفة، وبالفعل قامت بالتعاون مع زملائها في قسم علوم الحاسب بجامعة واشنطن، بتصميم نظامًا يمكنه مسح البيئة المحيطة مباشرةً، بحثًا عن ملصقات الحقن والقوارير، وقراءتها للتحقق من تطابقها، وتحذير الطبيب في حالة الخطأ.



كاميرا الذكاء الاصطناعى القابلة للإرتداء

واستغرق بناء الجهاز من مايكلسن وفريقها أكثر من ثلاث سنوات، قضت نصفها في الحصول على موافقة لاستخدام مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا لأطباء التخدير وهم يحضرون الأدوية بدقة داخل غرفة العمليات، بمجرد الحصول على الموافقة، تمكنت من تدريب الذكاء الاصطناعي على هذه البيانات، بالإضافة إلى لقطات إضافية في بيئة مختبرية للأخطاء المرتكبة.

وفي دراسة نشرت أواخر العام الماضي، أفادت مايكلسن أن الجهاز كشف أخطاء تبديل القوارير بدقة 99.6%، ولم يتبق سوى تحديد أفضل طريقة لنقل رسائل التحذير، وقد يكون الجهاز جاهزًا للاستخدام العملي، بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.