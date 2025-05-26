مدرسة داوون هاوس الرياض ترتقي بمعايير التعليم وتلتزم بتمكين الفتيات السعوديات في إطار رؤية السعودية 2030

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 04:23 مساءً - تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها الطموحة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مدفوعةً بالابتكار وزيادة الفرص. ويشكّل التعليم حجر الأساس في رسم ملامح المستقبل الشامل، فيما تستعد الأجيال القادمة من الفتيات لتولي أدوار قيادية من أجل الإسهام الفاعل في المجتمع وتحقيق الازدهار في المملكة. وبصفتها أول مدرسة بريطانية دولية متميزة للفتيات في المملكة، تسعى داوون هاوس الرياض إلى إعداد طالبات واثقات وقادرات على مواكبة العالم سريع التغيّر، من خلال التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي، والارتقاء بالقدرات القيادية، وتعزيز المرونة، ورفع سوية الوعي العالمي.

تعليم بريطاني ينسجم مع القيم السعودية

يضم حرم المدرسة مجموعة من المختبرات العلمية والاستوديوهات الفنية ومسرحاً

تفخر مدرسة داوون هاوس الرياض بانتمائها إلى عائلة مدارس داوون هاوس، التي أرست منذ عام 1907 إرثاً تعليمياً عريقاً أسهم في تخريج أجيال من الفتيات الملهمات في المملكة المتحدة. وتستقبل المدرسة الفتيات من عمر عامين حتى 18 عاماً، بالإضافة إلى الفتيان من عمر عامين حتى 9 أعوام، ضمن مجتمع تعليمي نابض بالحياة يدمج معايير التعليم البريطانية المتميزة بسلاسة مع الثقافة والقيم السعودية. وتتبع المدرسة المنهج الإنجليزي الوطني مدعوماً بالدراسات الإسلامية واللغة العربية، لتوفير تجربة تعليمية متوازنة وشاملة. ويلقى هذا النهج قبولاً واسعاً لدى العائلات السعودية التي تطمح إلى ما يتجاوز التفوق الأكاديمي، وتحرص على تنشئة فتيات موهوبات على صلة وثيقة مع القيم السعودية الأصيلة. وتلهم داوون هاوس الرياض طالباتها لرسم أهداف طموحة، وتولّي زمام المبادرة بكل بثقة، والاعتزاز بهويتهن وجذورهن.

المستقبل يبدأ بها

تقود رؤية السعودية 2030 وتيرة التغيير في المملكة، ما يفسح المجال أمام المرأة السعودية لتبرز بثقة أكبر في مختلف الميادين، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل من 20% إلى أكثر من 33% خلال ثلاث سنوات فقط، في مؤشر واضح على التحوّل المتسارع. وتعكس مساعي داوون هاوس الرياض هذا الزخم من خلال إعداد طالباتها ليصبحن قائدات الغد، ويكتسبن قيم الشجاعة والإبداع مع التمسك بهويتهنّ الثقافية. ولا تكتفي المدرسة بإعداد الجيل الجديد لمواكبة المستقبل، بل تحفّزه على رسم ملامحه.

منظومة تعليمية محفزة تولي النمو الشخصي أهمية موازية للتفوق الأكاديمي

تثق داوون هاوس الرياض بأهمية منح كل طالبة ما تستحقه من دعم ورعاية وتشجيع، مستفيدة من الفصول الدراسية الصغيرة والمعلمين الخبراء، مما يرسي منظومة تعليمية محفزة تولي النمو الشخصي أهمية موازية للتفوق الأكاديمي. ويضم حرم المدرسة مجموعة من المختبرات العلمية والاستوديوهات الفنية ومسرحاً ومسبحاً؛ كما تقدّم المدرسة برنامجاً ممتعاً مرافقاً للمناهج التعليمية يشمل العديد من المجالات، مثل الروبوتات والمسرح والموسيقى والرياضة، ما يتيح للفتيات فرصة استكشاف شغفهنّ وتطوير مهاراتهنّ الشخصية.

التميز الدراسي مع الحفاظ على الصحة

تتمحور فلسفة داوون هاوس الرياض حول تحقيق "أعلى مستويات التميز الدراسي مع الحفاظ على صحة جسدية جيدة"، ما يساعد الطالبات على تحقيق أهدافهن في التحصيل الأكاديمي وتنمية شخصياتهن ومرونتهن في التعامل مع مواقف الحياة المختلفة. وتعكس هذه المزايا هوية المدرسة ومجموعة قيمها التي ترتكز على مبادئ التعاطف والتعاون والمرونة والإبداع، والتي تساعد الفتيات على الارتقاء بتجاربهن داخل الصف وخارجه. ويسهم شعار المدرسة "العمل بجد والسعي للمجد" في تهيئة الطالبات على تحقيق النجاح وفق طموحاتهن الخاصة، مع المشاركة في رسم ملامح المستقبل المشرق في المملكة العربية السعودية.

مدرسة داوون هاوس الرياض إ

إرث عريق من التميز في قلب الرياض

تعتمد المدرسة على المكانة العالمية العريقة التي تشتهر بها مدرسة داوون هاوس في المملكة المتحدة، إحدى أشهر مدارس البنات في المملكة المتحدة، مع سجل حافل بالطالبات اللواتي واصلن تعليمهن في أرقى الجامعات العالمية الرائدة مثل أكسفورد وكامبريدج. وتواصل المدرسة ترسيخ إرثها العريق في الرياض، مع إجراء التعديلات اللازمة لتتماشى مع المجتمع السعودي. ويطبق المعلمون مزيجاً احترافياً يشمل أفضل الممارسات التعليمية العالمية والوعي الثقافي من أجل توفير تجربة تعليمية غنية ومفيدة للطالبات.

تتخطى مهمة مدرسة داوون هاوس الرياض إعداد الطالبات لتحقيق النجاح الأكاديمي، بل تساعدهن على تحقيق النجاح في الحياة أيضاً؛ وتسعى المدرسة إلى بناء جيل جديد من الشابات اللواتي يمتلكن قدرات استثنائية وروابط وثيقة بثقافتهن، الأمر الذي يتيح لهن رسم ملامح المستقبل المشرق.

لمزيد من المعلومات والتسجيل للمشاركة في فعالية اليوم المفتوح القادمة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: downehouseriyadh.com، أو متابعة حساب المدرسة على إنستغرام: downehouseriyadh@