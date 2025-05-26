شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تطلب من مصنعي لقاح الكورونا وضع تحذير من حالة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إنها ستطالب الشركات المصنعة للقاحات كوفيد-19 "الكورونا"، وهى فايزر وموديرنا، استخدام ملصقات تحذيرية موسعة تحتوي على مزيد من المعلومات حول خطر الإصابة بحالة قلبية نادرة بعد التطعيم.



لقاحات كوفيد 19

ووفقا لموقع "CNN" حذرت ملصقات اللقاحات السابقة، من خطر الإصابة بحالة قلبية تُسمى التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، وهو التهاب بطانة القلب الخارجية، بإعتباره أثر جانبي نادر الحدوث للتطعيم، على أن توسع الملصقات الجديدة نطاق هذا التحذير ليشمل فئات عمرية معينة.

وأظهرت الأبحاث أن لقاحات كوفيد-19 ، المرتكزة على الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) آمنة وفعالة، وقد تلقى ملايين الأشخاص هذه اللقاحات دون أي إصابات خطيرة، وبحسب دراسات أخرى، فإن عدوى كوفيد-19 بحد ذاتها تحمل خطرًا أكبر للإصابة بالتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور، مقارنة باللقاح.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، مستشاريها المستقلين المعنيين باللقاحات، الشهر الماضي، أن الأبحاث أظهرت أن لقاحات كوفيد-19 من عام 2020 إلى عام 2022 ، أظهرت زيادة ملحوظة إحصائيًا في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ومع ذلك كانت هذه الحالات نادرة، ولم تلاحظ أي زيادة في الخطر مع الجرعات المعطاة في السنوات اللاحقة.

وفي الحالات النادرة التي يصاب فيها شخص ما بالتهاب في القلب بعد التطعيم، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المستشارين، أن التهاب عضلة القلب الحاد عادة ما يختفي بسرعة.

وكانت اللقاحات تحمل بالفعل تحذيرات من أن أعلى خطر للإصابة بهذه المشاكل القلبية لوحظ لدى الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا بالنسبة للقاح موديرنا، ومن 12 إلى 17 عامًا للقاح فايزر؛ وستكون التحذيرات الجديدة للقاحين للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا.

وتقول الوكالة أن تحليل بيانات مطالبات التأمين الصحي التجاري، يظهر وجود ثماني حالات من التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور لكل مليون جرعة لقاح، أعطيت لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و64 عامًا، وكانت الحالات أكثر شيوعاً بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً في غضون سبعة أيام من التطعيم، ولكنها ظلت نادرة، مع حوالي 38 حالة من التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور لكل مليون جرعة بين هذه المجموعة.

وكان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت أنها ستغير نوع الأدلة التي ستقبلها من مُصنّعي اللقاحات، للموافقة على لقاحات كوفيد المحدثة، مما قد يحد من الفئات المؤهلة للحصول على اللقاحات المحدثة، ومن المتوقع أن تتاح اللقاحات في الخريف، ولكن فقط للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، وللأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة تعرضهم لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.