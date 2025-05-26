( كفى القنفذة ) تختتم اليوم العالمي للامتناع عن التبغ بعلاج أكثر من ٥٠ مدخناً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بالتعاون مع تجمع مكة المكرمة الصحي وبعض الجهات الحكومية ، اختتمت جمعية كفى فرع القنفذة فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2025 تحت شعار (كشف زيف المغريات ) وذلك بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة القنفذة.

واشتملت الفعاليات على معارض توعوية وعيادات للإقلاع عن التدخين وأجهزة طبية حديثة وأعضاء بشرية لآثار التدخين على الإنسان وهدايا للزوار بمقر المستشفيات والمراكز الصحية ، فيما استهدفت المنومين في الطوارئ والعيادات الخارجية .

من جهته ذكر مدير فرع جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي أنه استفاد من البرنامج طيلة العشرة الأيام الماضية أكثر من ٥٠٠٠ مستفيد من كلا الجنسين ، وعلاج ٥٤ شخصاً من التدخين وتقديم أكثر من ١٣٠ استشارة.

كما بلغ عدد المستفيدات من الحملة التوعوية بوسائل التواصل الاجتماعي الجديد بمحافظة القنفذة أكثر من ١٠٠ الف مستفيد شاهدوا المواد التوعوية بأضرار التدخين.

وفي الختام قدم الحليسي شكره للتجمع الصحي والجهات الشريكة على تعاونهم في إنجاح البرنامج ولمؤسسة صالح بن ثويني الثنيان على راعيتها ودعمها برامج الجمعية .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط