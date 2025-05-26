شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. كيف تحمى بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ذروة الموجة الحارة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، بينما جنوب البلاد يكسر حاجز 40 درجة مئوية فى الظل، ولأنه لا يمكن تجنب أشعة الشمس تمامًا، هناك طرق للمساعدة في ضمان عدم تعرضك لكمية كبيرة من أشعة الشمس وفي هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، بحسب موقع "American cancer society".

كيف تحمى بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية البقاء في الظل

يُعد البقاء في الظل، خاصةً خلال ساعات الظهيرة، من أفضل الطرق للحد من تعرضك للأشعة فوق البنفسجية، ولذلك حاول البقاء تحت الأشجار والمظلات، أو استخدم مظلة شمسية محمولة.

يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تصل إليك من خلال انعكاسها على الأسطح الأخرى، لذا يُنصح بحماية بشرتك بطرق أخرى، مثل ارتداء ملابس واقية واستخدام واقي الشمس.

احمِ بشرتك بالملابس

وعند التواجد في الشمس، ارتدي ملابس تغطي بشرتك، حيث توفر الملابس مستويات مختلفة من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

القمصان ذات الأكمام الطويلة، والسراويل الطويلة، أو التنانير الطويلة تغطي معظم الجلد وهي الأكثر حماية.

الألوان الداكنة عمومًا توفر حماية أكبر من الألوان الفاتحة.

القماش المنسوج بإحكام يحمي بشكل أفضل من الملابس الفضفاضة.

القماش الجاف عمومًا أكثر حماية من القماش المبلل.

ماذا عن الملابس ذات عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF)؟

يمكنك شراء ملابس خفيفة الوزن ومريحة وتوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى عند البلل، وعادةً ما يكون نسيج هذه الملابس أكثر إحكامًا، وبعضها مزود بطبقات خاصة تساعد على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية.

قد تحمل الملابس الواقية من الشمس ملصقًا يوضح قيمة عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) خاصة

أن مستوى الحماية الذي توفره الملابس من أشعة الشمس فوق البنفسجية، على مقياس من 15 إلى 50+.

كلما ارتفع عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، زادت الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

استخدم واقيًا من الشمس

يساعد واقي الشمس على حماية بشرتك عن طريق ترشيح الأشعة فوق البنفسجية، ولكنه لا يحجبها تمامًا.

ضعي واقي الشمس بسخاء، مع الحرص على تغطية جميع أجزاء جسمكِ غير المغطاة بالملابس، بما في ذلك الوجه، والأذنين، والرقبة، والذراعين، وأعلى القدمين، وفروة الرأس.

احمي شفتيكِ باستخدام مرطب شفاه مع واقي الشمس.

يتوفر واقي الشمس بأشكال متعددة، بما في ذلك اللوشن، والكريمات، والبخاخات، وإذا كانت بشرتكِ حساسة، فاختاري واقيًا لا يُسبب تهيجًا أو رد فعل تحسسي، واقرئي دائمًا الملصق بعناية.

أعيدي وضع واقي الشمس كل ساعتين على الأقل، وبشكل أكثر تكرارًا إذا كنتِ تتعرقين أو تسبحين.

تذكري أنه لا يوجد واقي شمس يمكنه حمايتكِ تمامًا، حتى لو استخدمتِ واقيًا شمسيًا بعامل حماية عالٍ، فهذا لا يعني أنه يمكنكِ البقاء في الشمس لفترة أطول.

ارتدي قبعة عريضة الحواف

القبعة التي يبلغ عرض حافتها من ٢ إلى ٣ بوصات على الأقل مثالية للحماية من الشمس، فتحمي هذه القبعة المناطق المعرضة لأشعة الشمس الشديدة، مثل الأذنين والعينين والجبهة والأنف وفروة الرأس.

كما أن وجود طبقة داكنة غير عاكسة أسفل الحافة يُساعد على تقليل كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الوجه من الأسطح العاكسة مثل الماء، فالقبعات القش ليست بنفس حماية القبعات المصنوعة من القماش المنسوج بإحكام، لأنها تسمح بمرور المزيد من الأشعة فوق البنفسجية.

ارتدِ نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية

تُعدّ النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية لحماية البشرة الحساسة حول العينين، وكذلك العينين أنفسهما.

وقد أظهرت الأبحاث أن قضاء ساعات طويلة في الشمس دون حماية العينين يزيد من احتمالية الإصابة ببعض أمراض العيون، بما في ذلك سرطان العين.