شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. إزاى تحمى نفسك من الحر لو مضطر تخرج والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اليوم الاثنين 26 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ40 درجة مئوية.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين خلال الساعات المقبلة وذلك بسبب الموجة شديدة الحرارة، التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها الساعات القادمة، أهمها الإكثار من تناول المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعة الذروة، ارتداء غطاء للرأس عند الخروج.

لكن في حالة وجود ضرورة للخروج في هذا الطقس الحار، يوجد مجموعة من النصائح التي من الضرورى اتباعها، للوقاية من أضرار درجة الحرارة العالية.

10 نصائح للوقاية من ذروة الموجة الحارة

ونشر موقع "NDTV" مجموعة من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية خلال درجات الحرارة المرتفعة، سواء للنفس أو للأشخاص المحيطين وتحديدا الأطفال وكبار السن، أهمها الجفاف وضربة الشمس الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وتتضمن تلك النصائح ما يلى:



شرب كمية كافية من الماء قدر الإمكان، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش لترطيب الجسم وتجنب الجفاف

تجنب الخروج تحت أشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الـ12 والثالثة ظهراً.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع استخدام نظارات واقية، أو مظلة أو قبعة عند الخروج تحت أشعة الشمس.

تجنب شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لأنها قد تسبب الجفاف للجسم

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

تجنب القيام بالأنشطة الشاقة خلال ساعات الذروة بالظهيرة

تناول محلول الإماهة الفموي (ORS) "محلول الجفاف" لترطيب الجسم، كذلك يمكن تناول عصير الليمون، واللبن الرائب، وغيرها من المشروبات الصحية.

عدم ترك الأطفال في مكان مشمس وإبقائهم في الظل مع شرب كمية وفيرة من الماء بانتظام.

الحرص على برودة المنزل باستخدام الستائر أوالمظلات الشمسية مع أبقاء النوافذ مفتوحة ليلاً.

استشارة الطبيب على الفور في حالة الشعور بتوعك بسبب الحرارة