شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات طبيعية مضادة للأكسدة خليها معاك وأنت بتذاكر والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الطلاب أثناء أداء الامتحانات لتناول أطعمة ومشروبات صحية غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز مستويات التركيز والذاكرة لديهم والقدرة على المذاكرة، وتعتبر مضادات الأكسدة عنصرا أساسيا يحتاجه الجميع في نظامهم الغذائي، وعند التفكير في مضادات الأكسدة، قد يخطر ببالك التوت والخضراوات الورقية الخضراء وغيرها من العناصر الغذائية.

وعلى الرغم من أن العديد من الأطعمة النباتية غنية بمضادات الأكسدة، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة للحصول عليها من النظام الغذائي، فهناك العديد من المشروبات التي تحتوي عليها أيضًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد مضادات الأكسدة للجسم

تحتوي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على مواد كيميائية تساعد على حماية الجسم من الجزيئات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة، وبالنسبة للنساء، لا تُعزز مضادات الأكسدة الصحة العامة فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا في تعزيز التوازن الهرموني والصحة الإنجابية، وتُحسن هذه المشروبات الطبيعية جودة البويضات، بالإضافة إلى تخفيف الالتهابات المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض، ما يجعلها جديرة بالإضافة إلى النظام الغذائي للمرأة.

فيما يلى.. أفضل مشروبات مضادات الأكسدة الكركديه

يحتوى الكركديه مضادات أكسدة مثل فيتامين سى والفلافونويدات، التي تُساعد في الوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالمعادن الأساسية كالبوتاسيوم والحديد، ويساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي.

عصير الرمان

تحتوي بذور الرمان على البوليفينول، وهو مضاد للأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن بذور الرمان (وعصائرها) قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات.

عصير التوت البري

يُعتبر التوت البري من أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، فهو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سى والبوليفينولات.

شاي الماتشا الأخضر

يتم تصنيع هذا الشاي من أوراق الشاي الأخضر المسحوقة، مما يعني أنه يتم تناول الأوراق كاملة، وليس نقعها في الماء مما يؤدي إلى الحصول على شاي أعلى في نشاط مضادات الأكسدة.

حليب الكركم

حليب الكركم، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة القوية، يُساعد أيضًا على تعزيز جهاز المناعة، والكركم مضاد أكسدة قوي يُخفف الالتهابات ويُقوي جهاز المناعة.

عصائر التوت

عصائر التوت طريقة ممتازة لتناول مضادات الأكسدة من مصادر متنوعة، فالتوت غني بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة.