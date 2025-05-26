شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار كورونا فى العالم.. طرق الوقاية والحماية بهذه الحيل والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 حول العالم، وهو ما أعاد التذكير بأهمية الوقاية والحيطة، خاصة في الأماكن المزدحمة، وفقا لتقرير موقع The Indian Express.

ما متحور JN.1؟

هو أحد المتحورات الفرعية المنبثقة عن سلالة "أوميكرون"، ويتميّز بقدرته العالية على الانتشار، بالإضافة إلى احتمالية التهرب المناعي، مما يجعله أكثر قدرة على إصابة حتى الملقحين أو المتعافين.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

سعال

حمى

التهاب في الحلق

إرهاق وصداع

انسداد أو سيلان في الأنف

فقدان الشم أو التذوق

اضطرابات هضمية (مثل الإسهال)

ما الذي يجب فعله لحماية نفسك ومَن حولك بالإصابة بكورونا؟

ارتداء الكمامة عند التواجد في الأماكن العامة أو المغلقة

غسل اليدين باستمرار أو تعقيمها

تجنّب التجمعات الكبيرة خاصةً غير الضرورية

التطعيم أو الحصول على الجرعة المعززة إذا لم يتم تلقيها

التزام العزل المنزلي في حال ظهور أعراض تنفسية

واخيرا، رغم أن معظم الإصابات الحالية خفيفة، إلا أن الحذر واجب، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن، ومرضى القلب والجهاز التنفسي، ومن يعانون من ضعف المناعة.