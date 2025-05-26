شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد العين في الحر.. علاجات طبيعية لتخفيف الانتفاخ والهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر العين من الأعضاء الأكثر تضررًا مع الطقس الحار والتعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، فكل هذه العوامل تسبب إرهاقًا وتورمًا وانتفاخًا في العينين، سواءً كان ذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس، أو الحساسية، أو الجفاف، أو قلة النوم، فإن انتفاخ العينين مشكلة شائعة في الصيف، وهناك العديد من العلاجات المنزلية السهلة والآمنة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية لعلاج إجهاد العين الناتج عن الحرارة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

شرائح الخيار

يُعد الخيار علاجًا تقليديًا لانتفاخ العينين، فهو غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تُساعد على تخفيف التهيج، ويمكنك تطبيق الخيار مباشرة أسفل العينين لمدة 10-15 ثانية، وبفضل محتواه العالي من الماء، يُرطب الخيار البشرة ويُقلل التورم، ويعمل بطريقة مشابهة للكمادات الباردة، حيث يحتوي الخيار على مضادات للالتهابات بجانب فيتامين K، الذي يمكن أن يساعد في تقليل الهالات السوداء.

أكياس الشاي الأخضر الباردة

المكونات الرئيسية في هذا العلاج الطبيعي هي الكافيين والعفص الطبيعي، حيث يعمل العفص كمادة قابضة، مما يعني أنه قادر على تضييق أنسجة البشرة، فيما يخترق الكافيين حاجز الجلد، وله خصائص مضادة للأكسدة قوية، ويعزز الدورة الدموية في الجلد، فقط اغلي كيسين من الشاي الأخضر، واتركيهما يبردان، ثم ضعيهما في الثلاجة، ثم طبقيها على عينيكِ لمدة 15 دقيقة تقريبًا، فهذا لا يُخفف التورم فحسب، بل يُساعد أيضًا في علاج الهالات السوداء.

جل الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، ضعي كمية صغيرة من جل الصبار المبرد تحت العينين، مع الحرص على تجنب ملامسته مباشرة. اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه برفق، حيث يُرطب ويُبرد منطقة تحت العينين، مما يُساعد على تقليل الانتفاخ.

كمادات ماء الورد

ماء الورد له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، انقعي قطعتين من القطن في ماء الورد البارد وضعيهما على الجفون المغلقة لمدة 10 دقائق. هذا لا يقلل الانتفاخ فحسب، بل يهدئ أيضًا العينين المتعبتين ويترك رائحة زهرية لطيفة.

نصائح للسلامة

- احرص دائمًا على اختبار أي مادة على منطقة صغيرة من العين قبل وضعها بالقرب من العينين.

- تجنبِ ملامسة أي منتج لعينيك مباشرةً مع استخدم أدوات نظيفة ومعقمة.

- إذا استمر الانتفاخ في العينين أو كان مصحوبًا بألم، فمن المهم استشارة الطبيب.

- بالإضافة إلى هذه العلاجات المنزلية البسيطة، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تقليل الانتفاخ حول العينين أيضًا، فقد يُقلل اتباع نظام غذائي صحي وشرب كميات كافية من الماء من ظهور انتفاخ العينين.. على النحو التالى:

الترطيب: حاول شرب ما يقارب ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يوميًا، وتناول أطعمة غنية بالماء مثل الخيار، والكثير من الفواكه والخضراوات الأخرى.

الاعتدال: تجنب الإفراط في تناول المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين أو مشروبات الطاقة، فهي تعمل كمدرات للبول وتُسبب الجفاف بما فى ذلك جفاف البشرة.

تقليل الملح: قلل من تناول الملح خاصة من الأطعمة المصنعة، حيث يؤدي تناول كميات زائدة من الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم، مما قد يؤدي إلى انتفاخ العينين.

تناول أوراق البقدونس: فهى تساعد على طرد السموم من الجسم.