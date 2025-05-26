شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي صدمة السكري؟ تعرف على أعراضها وكيفية التغلب عليها بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث صدمة السكري غالبًا نتيجة ارتفاع أو انخفاض حاد في سكر الدم، وهي حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم تُعالج، ووفقًا للأطباء، من المهم التعرف على الأعراض مبكرًا لضمان الرعاية في الوقت المناسب، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد الأطباء أن انخفاض سكر الدم قد يحدث بسرعة، وقد يحدث حتى عند اتباع خطة علاج السكري بشكل صحيح،

ولذلك، فإن معرفة أعراضك، والمضاعفات المحتملة، وخيارات العلاج الممكنة أمر مهم للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع هذه الحالة.

ماذا يحدث في حالة صدمة السكري؟

يقول الأطباء إن النطاق المثالي لسكر الدم يتراوح بين 80 و130 مليجرامًا من الجلوكوز لكل ديسيلتر (ديسيلتر) من الدم. ومع ذلك، تحدث صدمة السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا خارج هذا النطاق.

عندما تصبح مستويات السكر في الدم غير منتظمة، فإنها تؤدي إلى:

ارتفاع سكر الدم يحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم أعلى مما يمكن للأنسولين تحويله إلى طاقة.

انخفاض سكر الدم أو نقص السكر في الدم يحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم أقل من كمية الأنسولين المتوفرة لتحويل سكر الدم إلى طاقة.

لماذا يسبب انخفاض سكر الدم حالة طبية طارئة؟

يقول الخبراء إن نقص سكر الدم، أو انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، يحدث إذا فاتتك وجبة طعام، أو مارست الرياضة بإفراط، أو تقيأت، أو استخدمت كمية كبيرة من الأنسولين. وهو أمر شائع بين مرضى السكري من النوع الأول. فعندما يحتوي الدم على كمية من الأنسولين تفوق كمية الجلوكوز، لا تكفي الطاقة التي تحتاجها خلايا الجسم.

إذا انخفض مستوى السكر في الدم بشكل كافٍ، فإنه يؤدي إلى ضعف وارتباك وصعوبة في المشي. وإذا لم يُعالج، فقد يؤدي نقص السكر في الدم إلى نوبات صرع، أو غيبوبة سكرية، أو حتى الوفاة.

ما هي علامات وأعراض انخفاض سكر الدم؟

تتضمن بعض الأعراض الشائعة للصدمة السكرية ما يلي:

التعرق الغزير

زيادة العصبية أو القلق

غثيان

معدل ضربات القلب السريع

زيادة العصبية

الشعور بالدوار أو الدوخة

طرق علاج الصدمة السكرية فورًا

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول أو الثاني، فعليك ملاحظة أعراض انخفاض سكر الدم، واتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستويات الجلوكوز في الدم إلى المستوى المقبول. وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري يجب على الشخص التحقق من مستويات السكر في الدم أولاً.

إذا كانت مستويات السكر أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر)، فتناول وجبة خفيفة أو مشروبًا سكريًا يحتوي على 15 جرامًا من الكربوهيدرات، ثم أعد فحص مستوى السكر في الدم بعد حوالي 15 دقيقة. تُعرف هذه القاعدة بقاعدة 15-15. إذا ظلت المستويات منخفضة، كرر العملية وتناول طعامًا أو مشروبًا سكريًا آخر.

بمجرد عودة المستويات إلى طبيعتها، يمكن للشخص العودة إلى جدول وجباته ووجباته الخفيفة المعتادة.

قد يصف الأطباء هرمونًا يسمى الجلوكاجون للأشخاص المعرضين لخطر الصدمة السكرية. يأتي الجلوكاجون في حقنة، ويمكن للشخص استخدامه في حالات الطوارئ للمساعدة في عودة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي.

إذا أصبح الشخص الذي يعاني من نقص السكر في الدم فاقدًا للوعي، فيجب الاتصال بسيارة الإسعاف.

