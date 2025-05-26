ما هو البرنامج المثالي لتغذية طفلك الرضيع في الشهر السادس؟

علامات استعداد رضيعك للطعام التكميلي

أدخلي الطعام التكميلي لطفلك الرضيع في حال ظهرت عليه علامات تدل على احتياجات طفلك لطعام تكميلي ومنها في حال لاحظت أنه قد أصبح قادراً على الجلوس مستنداً مع بعض الدعم بالوسائد حوله مثلاً وخلف ظهره وأنه قد أصبح قادراً على تثبيت رأسه.

قدمي لرضيعك الطعام الخارجي حين تلاحظين أنه قد أصبح يفتح فمه عندما تُقربين منه الطعام بالملعقة أو حين يمر الطعام من أمامه ويراه في يدك أو في أيدى إخوته، مما يعني أن لديه رغبة في التعرف إلى الطعام وتذوقه.

ابدئي بتقديم الطعام التكميلي لرضيعك حين تلاحظين أنك لا تحتاجين إلى دفع الطعام إلى فمه لأنه سيلتقط الطعام بفتح فمه ومد وجهه نحوك، بمعنى أنه يُقبل عليه عن رغبة.

أدخلي الطعام الخارجي لطفلك حين تجربين إدخال كمية صغيرة مهروسة في مقدمة فمه وسوف تلاحظين أنه يمكنه استخدام لسانه لكي ينقل هذا الجزء البسيط من الطعام إلى الجزء الخلفي من فمه قريباً من البلعوم ليبتلعه.

كم عدد وجبات الرضيع ابتداءً من الشهر السادس؟

أم تُطعم رضيعها

اعلمي أن عليك تقديم وجبتي طعام خارجي لطفلك ابتداء من الشهر السادس، ولكن يمكنك أن تقومي بتقديم وجبة واحدة بعد أن يُنهي طفلك شهره الرابع، ولا يجب أن يتم تأخير إدخال الطعام الصلب بمعدل وجبتين خارجيتين يومياً مع الشهر السادس، ويمكن أن تكون الوجبتان في الشهر السادس عبارة عن أنواع مختلفة من البروتين.

لاحظي أن تقديم وجبة واحدة مع انتهاء الشهر الرابع يجب أن تكون عبارة عن الخضار المسلوقة والمهروسة جيداً لكي يبدأ الطفل في التعود على الطعام مع عدم توقف الرضاعة الطبيعية، وذلك لكي يحصل بالتدريج على فيتامينات ومعادن تكون قد تناقصت في حليب الأم ولكي لا يُصاب الرضيع بحساسية الطعام مع تأخير إدخال جدول الوجبات والإصابة أيضاً بفقر الدم وتأخر معدل النمو.

شروط إعداد الطعام للرضيع في الشهر السادس

اعلمي أنه من الخطأ أن تقومي بطحن الطعام لرضيعك في الخلاط الكهربي أو الخلاط اليدوي لأنه من الضروري أن يكون الطعام على درجة من السماكة، كما أن هناك طريقة لتقديمه تُعرف بطريقة الهرس وليس الطحن، حيث إن الرضيع في شهره السادس يكون مقبلاً على مرحلة التسنين ومن الضروري أن يمرن فكيه على مضغ الطعام وليس بلعه مباشرة، وفي نفس الوقت يجب أن يتمرن على تحريك الطعام على جانبي فمه، ولكن قيام الأم بطحن الطعام يجعل الطفل يختار الطريقة الأسهل وهي البلع. ابدئي بتقديم قطع كبيرة الحجم لطفلك الرضيع ابتداء من الشهر السادس وحتى الشهر التاسع، ففي هذه الفترة يمكن للطفل الرضيع أن يُمسك بالقطع الكبيرة في قبضته ويستطيع أن يتعود على اكتشافها ووضعها في فمه، كما يمكنك أن تبدئي في مرحلة تقسيم أصناف الطعام إلى شرائح، بحيث يكون طول كل شريحة منها بمقدار طول الأصبع، وعرضها أيضاً بمقدار إصبع أو بعرض أصبعين، وهذا التقسيم يُعرف بطعام الأصابع، ويجب أن تكون من الأصناف الطرية التي يمكن أن يهرسها الرضيع حين يضغط عليها بطرف إصبعه.

مقترحات لبعض وجبات الرضيع في الشهر السادس

الحليب بالشوفان

قومي بتقديم وجبة لطفلك من الشوفان الغني بالفيتامينات والمعادن وذلك بعد إضافة الحليب إليه، حيث يُعد بذلك وجبة متكاملة لرضيعك، ويمكن إضافة حليب الأم لبعض حبات الشوفان بالتدريج، وكذلك يستخدم الحليب الصناعي الدافئ لكي يعمل على تليين الحبات وإذابتها، بحيث تصبح سهلة البلع بالنسبة للرضيع. قومي بتقشير حبة واحدة من الكوسة الخضراء الطازجة، بعد غسلها جيداً تحت الماء الجاري وفركها بالأصابع، وبعد ذلك قومي بسلقها بالقليل من الماء سلقاً تاماً، وبعد أن تتأكدي من تمام النضج، يمكنك أن تقومي بتصفية ما تبقى من الماء المستخدم في السلق عنها، وفي بعض الأحيان يمكنك الاحتفاظ بماء السلق لغناه بالعناصر الغذائية، ثم تبدئين بعد ذلك خطوة هرس الخضار جيداً؛ لأن الرضيع يكون أصغر من أن يقوم بمحاولة تحريك أو مضغ الطعام في فمه، ولكنه سوف يقوم ببلع الطعام، ولذلك يجب أن يُهرس جيداً، وفي بعض الأحيان يمكنك خلط الخضروات المهروسة مهما كان نوعها بحليبك أو بالحليب الصناعي بعد تصفيتها جيداً من ماء السلق. قدمي البطاطا الحلوة على أنواعها بعد تقشيرها ويمكن تقشيرها لاحقاً ولكن يجب غسلها جيداً ثم قومي بسلقها أو شوائها جيداً، بحيث تصبح كاملة النضج وطرية لكي تصبح على شكل وجبة خارجية تكميلية للرضيع، ويمكنك خلطها بعد هرسها بالشوكة بالحليب أياً كان نوعه ولكن يمنع الحليب البقري، حيث تعد البطاطا الحلوة منجماً غذائياً لا تعد فوائده ولا تحصى للكبار والصغار، وبسبب محتواها الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن، ولأنها أيضاً وجبة مشبعة بشكل ملحوظ؛ يُنصح بإدخالها إلى وجبات الرضع في سن مبكرة. اختاري حبات من ثمار الجزر الناضج الذي يكون كل لونه قد أصبح برتقالياً، ولا يوجد به أي لون آخر لكي تتأكدي من تمام نضجه، ثم اغسلي الثمرات جيداً، وتأكدي من تكرار عدد مرات غسيل الجزر تحت الماء الجاري؛ لأنه يكون من الجذور التي تعلق بها الكثير من الأتربة والطين والطمي بكميات كبيرة، ثم قومي بسلق الحبات جيداً، ولا يُفضل تقشير حبات الجزر قبل سلقها؛ لأنه يفقد الكثير من العناصر الغذائية المفيدة بسبب عملية التقشير، ويمكنك أن تسلقيه بقشره وتُضيفي له رشة من القرفة وتقدميه لرضيعك، حيث تساعد القرفة على تحسين طعمه، إضافة لأن القرفة تعمل على تقليل المغص والانتفاخ عند الرضع، ويجب أن تحرصي على إضافة الجزر كوجبة أساسية مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً، بالتبادل مع وجبات خضار أخرى مسلوقة، حيث يحتوي الجزر على فيتامين أ بنسبة كبيرة، مما يدعم صحة الإبصار عند الطفل، وكذلك صحة الجلد، وتسهم الألياف الغذائية الكثيرة المتواجدة في الجزر في علاج الإمساك عند الرضع بطرق بسيطة والذي يعاني منه معظم الرضع بشكل كبير. اعلمي أن البطاطس على اعتبار أنها نوع من الخضار المحببة للكبار والصغار فهي تُعد من أقدم أنواع الخضروات المعروفة على وجه الأرض، نظراً لقيمتها الغذائية العالية، كما أنها رخيصة الثمن؛ فالبطاطس نالت شهرة عالمية، وكانت وجبةً معتمدةً منذ قرون في بيوت كل الطبقات من الناس، ولذلك تُعد البطاطس من الوجبات المفضلة التي يُقترح تقديمها للرضيع بعد الشهر الرابع، حيث يمكنك سلق حبة متوسطة واحدة من البطاطس جيداً بعد تقشيرها وتقطيعها، ثم قومي بهرسها، وإضافة الحليب إلى المهروس وفي بعض الأحيان يمكن تقديمها مهروسةً بدون أي إضافات إليها، وتُعد بذلك من الوجبات المحببة للأطفال عموماً، ولكن قدميها مسلوقةً أو مشويةً وابتعدي عن طريقة تقديمها مقلية بالزيت.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 07:19 صباحاً - عندما يبلغ طفلك الرضيع شهره السادس يكون قد بدأ في التعود على الطعام الخارجي إلى جانب حليب الأم، حيث إن خطوة إدخال ما يُعرف بالطعام التكميلي للرضيع لا يعني فطام الرضيع وإهمال الرضاعة الطبيعية مع فوائدها الكثيرة التي يجب أن تحرص عليها الأم من أجل صحة ونمو ومناعة طفلها والتي يجب أن تستمر للسنة الأولى من عمره على الأقل.تُعد خطوة إدخال الطعام الخارجي للطفل خطوة مهمة تحتاج إلى عدة استعدادات، إضافة لمعرفة الأم لمقترحات حول بعض الأصناف التي يمكن تقديمها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة شيماء عبدالعزيز، حيث أشارت إلى ما هومن حيث عدد الوجبات وطرق الاستعداد وطريقة تقديم الطعام له مثل اختيار الهرس بدلاً من الطحن وذلك في الآتي:قد يهمك أيضا: دليل الأم الجديدة: 8 أخطاء شائعة احذريها عند إدخال الطعام الصلب لطفلكِ