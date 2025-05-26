طفلك يواجه صعوبة في التركيز.. إليك الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 07:19 صباحاً - صعوبة التركيز في المدرسة قد تؤثر على الأداء الأكاديمي للأطفال وتجعلهم أقل حماسًا للتعلم وعندما يحدث هذا، وخاصة لدى الأطفال الصغار، قد يتساءل الآباء عن سبب عدم قدرة طفلهم على التركيز. فهل من المحتمل أن يعاني الطفل الصغير من صعوبات في التعلم؟

يعد من المهم معرفة أن ليس كل الأطفال الذين يعانون من صعوبة التركيز في المدرسة يعانون من صعوبات التعلم مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) وهي حالة تجعل الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية تتميز بصعوبة مفرطة في التركيز وفرط النشاط.

إليك وفقًا لموقع "raisingchildren"علامات تشير إلى أن طفلك يعاني من صعوبة التركيز في المدرسة

علامات على صعوبة تركيز طفلك

درجات الاختبارات المنخفضة علامة على صعوبة التركيز -الصورة من موقع AdobeStock

عندما يواجه الطفل صعوبة في التركيز والانتباه في المدرسة، فإن العلامات التي تظهر غالبًا تشمل:

درجات الاختبارات منخفضة

كراهية المدرسة

السلوك المشاغب في الفصل

عدم القدرة على التركيز أثناء مشاهدة التلفاز.

عدم القدرة على التركيز أثناء وجودهم في الفصل.

تشتت الذهن في أغلب الأوقات.

اللعب بشكل غير منظم.

عدم القدرة على القيام بالواجبات المدرسية بمفردهم

عدم المشاركة في الصف أثناء الشرح.

لا تعني هذه العلامات بالضرورة أن طفلك يعاني من صعوبات التعلم. قبل البدء بالبحث عن الحل، فإن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي تحديد سبب صعوبة التركيز لدى الطفل في المدرسة.

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أسباب صعوبة التركيز لدى الأطفال في المدرسة

في كثير من الحالات، يمكن أن تحدث مشاكل التركيز لدى الطفل في المدرسة نتيجة لعدة أسباب مختلفة:

بيئة جديدة: يواجه بعض الأطفال صعوبة في التركيز في الفصل بسبب وجودهم في بيئة جديدة ويمكن أن يصاب أيضًا الأطفال الأكبر سنًا بصعوبة التركيز بعد العطلات المدرسية.

يواجه بعض الأطفال صعوبة في التركيز في الفصل بسبب وجودهم في بيئة جديدة ويمكن أن يصاب أيضًا الأطفال الأكبر سنًا بصعوبة التركيز بعد العطلات المدرسية. عدم فهم المادة: النقص في التركيز قد يكون علامة على عدم فهم الطفل لمادة محددة وقد يؤدي هذا إلى عدم قدرته على الفهم وعدم اهتمامه ونتيجة لذلك، يتأخر أكثر في دراسته.

كثرة المشتتات: يمكن أن يكون الفصل الدراسي مكانًا مليئًا بالمشتتات، بدءًا من زملاء الدراسة الثرثارة وحتى المكاتب الفوضوية. يواجه بعض الأطفال صعوبة أكبر من غيرهم في التخلص من هذه المشتتات، مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على شرح المعلم.

يمكن أن يكون الفصل الدراسي مكانًا مليئًا بالمشتتات، بدءًا من زملاء الدراسة الثرثارة وحتى المكاتب الفوضوية. يواجه بعض الأطفال صعوبة أكبر من غيرهم في التخلص من هذه المشتتات، مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على شرح المعلم. نقص الدافع: في بعض الحالات، قد يكون سبب مشاكل التركيز لدى الأطفال أيضًا هو نقص الداافع وعدم الاهتمام بالمادة.

في بعض الحالات، قد يكون سبب مشاكل التركيز لدى الأطفال أيضًا هو نقص الداافع وعدم الاهتمام بالمادة. أسلوب تعلم مختلف: يعد لكل طفل أسلوب تعلم مختلف. يتعلم بعض الأشخاص بشكل أكثر فعالية عن طريق الرؤية، ويتعلم آخرون عن طريق السمع، أو حتى عن طريق الحركة فإذا ركز المعلمون على أسلوب تعلم لا يتناسب مع أسلوب تعلم الطفل، فقد يؤدي هذا إلى نقص التركيز والفهم.

يعد لكل طفل أسلوب تعلم مختلف. يتعلم بعض الأشخاص بشكل أكثر فعالية عن طريق الرؤية، ويتعلم آخرون عن طريق السمع، أو حتى عن طريق الحركة فإذا ركز المعلمون على أسلوب تعلم لا يتناسب مع أسلوب تعلم الطفل، فقد يؤدي هذا إلى نقص التركيز والفهم. ساعات كافية من النوم: إذا لم يحصل طفلك على 8 إلى 10 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة، فمن المحتمل أنه لن يمتلك الطاقة اللازمة للتركيز في الفصل.

إذا لم يحصل طفلك على 8 إلى 10 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة، فمن المحتمل أنه لن يمتلك الطاقة اللازمة للتركيز في الفصل. تخطي وجبة الإفطار: يمكن أن تكون أيضًا سببًا رئيسيًا لعدم القدرة على التركيز في الفصل.

القلق بشأن المدرسة أو الدرجات يمكن أن يسبب عدم التركيز في الفصل و انخفاض ثقتهم بأنفسهم.

التعامل مع صعوبة تركيز الطفل

يجب التأكد من أن طفلك على استعداد للاستماع -الصورة من موقع AdobeStock

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن القيام بها لمساعدة الأطفال على التغلب على صعوبة التركيز في المدرسة:

الاستعداد للاستماع: يجب التأكد من أن طفلك على استعداد للاستماع بنشاط فيمكن للوالدين مساعدة الأطفال على ممارسة التركيز من خلال مطالبتهم بتكرار ما تقوله أمهم والتأكد من أنهم يتذكرونه.

يجب التأكد من أن طفلك على استعداد للاستماع بنشاط فيمكن للوالدين مساعدة الأطفال على ممارسة التركيز من خلال مطالبتهم بتكرار ما تقوله أمهم والتأكد من أنهم يتذكرونه. محاولة التخلص من الضوضاء المشتتة للانتباه لدى الطفل

المشتتة للانتباه لدى الطفل تمارين اليقظة والتنفس العميق مفيدة جدًا للمساعدة في تحسين تركيز الأطفال، بما في ذلك أثناء الدراسة في الفصل. يمكن أن يساعد هذا التمرين الأطفال على منع عقولهم من "التشتت"، قبل أو أثناء أداء مهمة ما.

العميق مفيدة جدًا للمساعدة في تحسين تركيز الأطفال، بما في ذلك أثناء الدراسة في الفصل. يمكن أن يساعد هذا التمرين الأطفال على منع عقولهم من "التشتت"، قبل أو أثناء أداء مهمة ما. مساعة الوالدين: يمكن للأمهات إشراك المعلمين للمساعدة في تحسين عملية التعلم لدى أطفالهم.

يمكن للأمهات إشراك المعلمين للمساعدة في تحسين عملية التعلم لدى أطفالهم. أسالي طفلك عن آرائه ما قد يساعده على التركيز في المدرسة فإن كل طفل لديه شخصيته وطريقة التعلم الخاصة به.

التركيز أثناء الحركة أو الوقوف: بينما يستمع آخرون إلى الموسيقى لذا اكتشفي الطريقة التي يفضلها طفلك.

في النهاية إذا استمرت هذه الحالة وتزايد تأثيرها على عملية التعلم لدى طفلك، فلا تترددي في استشارة متخصص مثل طبيب أطفال أو نفسي.

قد يهمك الاطلاع على نصائح مساعدة الطفل لكي يذاكر دروسه بمفرده.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.