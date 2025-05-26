طبيب أطفال يقدم الغذاء الأمثل للطفل

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طبيب أطفال من جامعة هارفارد يكشف عن “السوبرفود” المُهمل الذي يجب أن يقدمه المزيد من الآباء لأطفالهم، وفقا لتقرير CNBC.

في ظل التوجه المتزايد نحو تحسين تغذية الأطفال، يسلط طبيب أطفال بارز من جامعة هارفارد الضوء على نوع غذاء “سوبرفود” مهم وغالبًا ما يُهمل في وجبات الأطفال اليومية، مشددًا على أهمية إدخاله ضمن النظام الغذائي للأطفال لتعزيز صحتهم ونموهم.

يؤكد الدكتور ستيفن هان، أستاذ طب الأطفال في جامعة هارفارد، أن هذا الطعام يحتوي على فوائد غذائية هائلة، خصوصًا من ناحية دعم النمو العقلي والجسدي، ويساعد على تقوية جهاز المناعة، وتحسين التركيز والذاكرة عند الأطفال.

ما السوبرفود المُهمل؟

يُشير الدكتور هان إلى أن البقوليات، مثل العدس، الفاصوليا، الحمص، والفول، تمثل هذا السوبرفود الذي يُغفل عنه الكثير من الأهالي عند تحضير وجبات أطفالهم.

تعتبر البقوليات مصادر ممتازة للبروتين النباتي، والألياف، والمعادن الأساسية كالحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات ب المركبة، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الدماغ والجهاز الهضمي.

لماذا يجب أن تزيد نسبة البقوليات في وجبات الأطفال؟

يشير الخبراء إلى أن إدخال البقوليات في وجبات الأطفال بانتظام يساعد على:

تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة في المستقبل،

دعم نمو العضلات والعظام،

الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة طوال اليوم،

تعزيز صحة الأمعاء بسبب الألياف العالية، مما يحسن عملية الهضم ويقلل من الإمساك.

كيف يمكن إدخال البقوليات بطرق جذابة للأطفال؟

يوصي الدكتور هان باستخدام البقوليات في إعداد وجبات شهية ومبتكرة مثل:

شوربات العدس الملونة،

سلطة الحمص مع الليمون والزيت،

إدخال الفاصوليا في الساندويتشات والبرغر النباتي،

خلطها مع الأرز أو الكينوا لإعداد وجبة متكاملة.

نصائح عملية للآباء والأمهات

ينصح الدكتور هان الأهل بعدم الخوف من تقديم البقوليات للأطفال حتى في عمر مبكر، مع مراعاة طهيها جيدًا لتسهيل الهضم. كما يشدد على التنويع بين أنواع البقول لتوفير أكبر قدر من الفوائد الغذائية.

في ظل زيادة مشاكل سوء التغذية والبدانة لدى الأطفال، يرى الأطباء أن إدخال هذا السوبرفود الطبيعي في النظام الغذائي يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الصحة العامة وتقليل الحاجة للمكملات الغذائية.