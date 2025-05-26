شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مجرد مرطب للجسم.. الخيار يتحكم فى سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

الخيار أحد أهم الخضراوات الصحية التي تحتوي على حوالي 95% من المياه، هذه النسبة العالية من الترطيب تحتاجها كل خلايا الجسم لمواجهة الجفاف والدوار والغثيان، وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبى.

فوائد الخيار

فالبعض يعتقد خطأ أن الخيار من الخضراوات الصحية التي ترطب الجسم والخلايا فقط، ولكن لا يعي هؤلاء أن له الكثير من الفوائد الصحية الأخرى التى تجعله من أفضل الخضراوات خاصة تأثيره على سكر الدم:

- يحافظ على الوزن صحيًا، لأنه من الخضراوات المشبعة للغاية، فكوب واحد من شرائح الخيار يحتوي على 16 سعر حراري فقط، مما يعزز من طاقة الجسم ويسهل من الشعور بالشبع سريعًا، مما يساهم في الحفاظ على الوزن الصحي.

- يحتوي على عناصر صحية وفيتامينات سي وفيتامين ب، بالإضافة إلى الفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

- يتحكم في نسبة السكر في الدم، فقد أكدت الدراسات أن الخيار يحتوي على مواد تسمى ROS تسهم في التحكم في نسبة السكر في الدم.

- يحتوي على مضادات أكسدة صحية، يحمي الخلايا من التلف ويقاوم الجذور الحرة، نظرًا لاحتوائه على الفلافونويدات الصحية التي تحمل خلايا من الالتهابات.

- يقاوم التهابات المفاصل.

- يعزز من صحة القلب لاحتوائه على مضادات أكسدة صحية، ويساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب.

- يساعد على عملية الهضم ويمنع الإمساك، لأنه غني بالألياف، ويساعد على حركة الأمعاء بسلاسة.

- تخمير الخيار يجعله غنيًا بالبروبايوتك، ويساعد على مكافحة الجراثيم في الجسم ويعزز من الهضم.