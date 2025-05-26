شكرا لقرائتكم خبر عن وضع الريموت في الفرن.. تصرفات يفعلها كبار السن قد تكون جرس إنذار مبكر للخرف والان مع تفاصيل الخبر

حذر خبراء الصحة من بعض السلوكيات اليومية التي قد تبدو بسيطة، والتى يفعلها كبار السن فى المنزل، لكنها في الحقيقة مؤشرات مبكرة لتدهور القدرات العقلية، بحسب موقع surrey، وقال الخبراء إن الانتباه لهذه العلامات قد يُحدث فرقًا كبيرًا في التشخيص المبكر والعلاج.

علامات مقلقة في روتين الحياة اليومية

أوضح الأطباء أن نسيان موقع الأشياء يحدث للجميع من حين لآخر، لكن عندما يُصبح النسيان مصحوبًا بسلوك غير منطقي، فهنا تكمن الخطورة.

إذا وجدت جهاز التحكم عن بعد أو الريموت داخل الفرن، أو الحليب داخل خزانة الأواني، أو الطعام داخل أدراج الملابس، فربما يكون الوقت قد حان للقلق.

كما أشارت إلى مظاهر أخرى غير معتادة، مثل تغير ترتيب الخزائن بعد سنوات من الاستقرار، أو وضع أكواب الشرب مع أدوات الطهي، وهي تصرفات قد تعكس اضطرابًا معرفيًا بدأ يتسلل إلى حياة الشخص.

ما هو الخرف؟

الخرف هو مصطلح عام يشير إلى مجموعة من الأمراض العصبية، أبرزها مرض ألزهايمر، والتي تؤدي إلى تدهور تدريجي في وظائف الدماغ، أبرزها الذاكرة، التركيز، والقدرة على التواصل. وتختلف الأعراض باختلاف النوع، لكنها تتشارك غالبًا في بعض السمات الأساسية.

علامات تحذيرية أكثر خطورة

استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى تصرفات تهدد سلامة الشخص ومن حوله، مثل وضع أواني معدنية في الميكروويف، أو غلاية كهربائية على الموقد، أو بلاستيك في الفرن.

إذا بدأت تلاحظ هذه التصرفات، فقد تكون مؤشرًا واضحًا على ضرورة طلب تقييم طبي عاجل.

اختبار بسيط من الحياة اليومية

لمن يشعر بالقلق تجاه أحد أفراد أسرته، يوصى الخبراء بإجراء تجربة يومية بسيطة: "اطلب من الشخص إعداد كوب من الشاي." من خلال هذه المهمة البسيطة، يمكن ملاحظة ما إذا كان الشخص قادرًا على تذكّر ترتيب الخطوات، مثل غلي الماء، وإيجاد كيس الشاي، ومعرفة مكان السكر والملاعق. الخطوات المفقودة أو المنفذة بترتيب خاطئ قد تكون مؤشراً مهماً على وجود خلل معرفي.

العلامات الأولية الأكثر شيوعًا للخرف

من بين العلامات المبكرة التي تستوجب الانتباه:

صعوبة التركيز

فقدان الذاكرة قصير المدى

الارتباك في المهام اليومية، مثل دفع الحساب بشكل صحيح

صعوبة في المحادثة أو في تذكر الكلمات

الارتباك في الزمان والمكان

تقلبات المزاج

الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من التقدّم في العمر، بل حالة صحية تتطلب وعيًا وتشخيصًا مبكرًا.

الانتباه للسلوكيات اليومية الصغيرة قد يكون هو الخطوة الأولى لحماية من نحب من التدهور المعرفي، وفتح الباب أمام التدخل المبكر الذي يُحدث فرقًا حقيقيًا في جودة الحياة.