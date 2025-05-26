شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. كيف تقوي مناعتك مع تغير الجو عند السفر لأداء الفريضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء توافد ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، يواجه كثير من الحجاج تغيرًا مفاجئًا في الأجواء، سواء من حيث درجات الحرارة المرتفعة أو اختلاف طبيعة المناخ بين بلدانهم وبلاد الحرمين، وهو ما قد ينعكس على قوة جهازهم المناعي ويعرضهم للإجهاد أو الأمراض، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق تعزيز المناعة للحجاج قبل السفر للحج.

مشاكل صحية قد تواجه الحجاج

تتراوح التحديات المناخية التي تواجه الحجاج بين درجات الحرارة المرتفعة التي قد تتجاوز ٤٥ درجة مئوية، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، إضافة إلى التجمعات الكبيرة التي تُعد بيئة خصبة لانتقال العدوى، خاصة أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد والإنفلونزا.

نصائح طبية لتعزيز المناعة أثناء الحج 1. التغذية السليمة

الحرص على تناول أطعمة متوازنة تحتوي على الفيتامينات، خاصة فيتامين C (كالبرتقال والليمون) والزنك، لدورهما الفعال في دعم المناعة، بحسب موقع health.

2. شرب كميات كافية من الماء

الجفاف من أكثر مسببات الضعف المناعي، لذا ينصح بشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا على الأقل.

3. النوم الجيد

قلة النوم تضعف الجهاز المناعي. يُنصح بمحاولة النوم لساعات كافية والراحة بين المناسك.

4. تجنب الإجهاد الزائد

تنظيم أداء المناسك وتوزيع الجهد على الأيام يمنع الإرهاق البدني.

5. الالتزام بالنظافة الشخصية

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، واستخدام المعقمات، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

6. الاستعداد قبل السفر

الحصول على اللقاحات اللازمة مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية، بعد استشارة الطبيب.