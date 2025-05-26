شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج موبايل من معدة مريض.. علامات ابتلاع جسم صلب تلزم التوجه للطبيب فورًا والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق من أطباء مستشفى ناصر التخصصي في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج هاتف محمول من معدة مريض كان يعاني من قيء مستمر استمر ٤ أشهر متتالية، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

يعتبر ابتلاع الأجسام الغريبة من أكثر الأشياء حدوثًا بين الأطفال عن طريق الخطأ، ولكنه قد يحدث أيضًا لدى البالغين، وفي معظم الحالات وفقًا لموقع healthline، تمر الأجسام الغريبة عبر الجهاز الهضمي دون مشاكل تُذكر، ومع ذلك، إذا علقت الأجسام الغريبة في الممرات الهوائية، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية الفورية لتجنب المضاعفات.

ما هى الأجسام التي يمكن ابتلاعها

الأجسام الأكثر شيوعًا هي العملات المعدنية، ومن الأجسام الأخرى التي تعلق عادةً في الأذنين أو الأنف:

رؤوس أقلام التلوين.

الألعاب الصغيرة أو أجزاء الألعاب.

ممحاة أقلام الرصاص.

الأزرار.

الحصى.

البذور.

البطاريات الصغيرة.

يمكن للأجسام الغريبة أيضًا أن تدخل الجسم عبر الجلد، مثل الشظايا، وتُصنف هذه الأنواع من الأجسام الغريبة عادةً إلى ثلاث فئات:

معدنية

عضوية، وتشمل الخشب وأشواك النباتات

غير عضوية، وتشمل الزجاج والبلاستيك والمطاط

الأجسام الغريبة التي تتطلب علاجًا طبيًا طارئًا

تمر معظم الأجسام الغريبة عبر الجهاز الهضمي دون أن تُسبب مضاعفات خطيرة، ومع ذلك، تُعتبر بعض هذه الأجسام شديدة الخطورة لأنها قد تُسبب مضاعفات خطيرة تُهدد الحياة.

قد تشمل الأجسام الغريبة عالية الخطورة في الجسم ما يلي:

الأجسام الحادة والمدببة مثل شفرات الحلاقة وأعواد الأسنان.

البطاريات.

المغناطيس.

من المهم الحصول على رعاية طبية فورية في حال ابتلاعك أنت أو طفلك أي أجسام غريبة عالية الخطورة.

ما أعراض الأجسام الغريبة في الجسم؟

تعتمد أعراض وجود جسم غريب في الجسم على موقعه ونوعه.

قد تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم

سعال

شعور بوجود شيء في الحلق (كرة)

ألم في الصدر

ألم في البطن

غثيان

قئ

حمى

براز دموي

صعوبة في البلع (عسر البلع)

اختناق

صعوبة في التنفس

الذي يسبب دخول الأجسام الغريبة إلى الجسم؟

الأجسام الغريبة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات، فقد يدفع فضول الأطفال الصغار الطبيعي إلى وضع أشياء صغيرة في أنوفهم أو آذانهم أو أفواههم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب لعبهم أو تقليدهم لأطفال آخرين.

في بعض الحالات، قد يعلق جسم غريب في الجسم عن طريق الخطأ، على سبيل المثال، قد تستنشق أو تبتلع عن غير قصد شيئًا ما تضعه في فمك، مثل عود أسنان أو مسمار.

قد يدخل جسم غريب إلى الجلد أيضًا نتيجة صدمة، مثل حادث.

قد تشمل بعض عوامل الخطر التي قد تُعرّض البالغين لدخول أجسام غريبة إلى أجسامهم ما يلي:

الحالات المرتبطة بالعمر، مثل التدهور المعرفي أو مشاكل الرؤية.

عوامل متعلقة بالأسنان، مثل ارتداء أطقم الأسنان أو عدم وجود أسنان.

قد تُسبب اضطرابات ابتلاع الأجسام الغريبة، مثل اضطراب بيكا، دخول أجسام غريبة إلى الجسم، وبيكا هو اضطراب سلوكي يدفع الشخص إلى تناول مواد غير غذائية بشكل قهري لا قيمة غذائية لها.

كيف تُعالج الأجسام الغريبة في الجسم؟

يشمل علاج الأجسام الغريبة في الجسم عادةً إزالتها، وتعتمد سهولة أو صعوبة هذه العملية على نوع الجسم وموقعه.

في 9 من كل 10 حالات من ابتلاع الأجسام الغريبة، تمر عبر الجهاز الهضمي دون أي علاج، ولكن في حال وجود جرح، قد يُزيل الطبيب الجسم مباشرة من خلال الجرح باستخدام أدوات مختلفة، ومع ذلك، إذا لم يتمكن الجسم من المرور عبر الجهاز الهضمي أو إزالته مباشرةً، فقد يلزم إجراء المزيد من العناية الطبية، وقد يشمل العلاج ما يلي:

منظار القصبات لإزالة جسم عالق في مجرى الهواء.

منظار داخلي أو قسطرة بالونية لإزالة الأجسام الغريبة من المعدة أو المستقيم

جهاز شفط لسحب الجسم من الأنف أو الأذن أو أجزاء أخرى من الجسم

مغناطيس لإزالة الأجسام المعدنية

قد تكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان إذا لم تُجدِ طرق الإزالة الأخرى نفعًا، قد يشمل العلاج الإضافي معالجة أي ضرر سببه الجسم.