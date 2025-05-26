لماذا يجب عدم تناول مضادات الحموضة دون استشارة الطبيب؟

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تُعد مضادات الحموضة من أكثر الأدوية شيوعًا التي تُصرف دون وصفة طبية لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم وارتجاع المريء، فهي تُوفر راحة سريعة من خلال معادلة حموضة المعدة، مما يجعلها العلاج الأمثل لملايين الأشخاص، ولكن على الرغم من فاعليتها على المدى القصير، إلا أن استخدامها على المدى الطويل يُمثل مصدر قلق متزايد بين الأطباء.



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) وكبار أطباء الجهاز الهضمي، يُفضّل مُعالجة السبب الجذري للحموضة من خلال الرعاية الطبية، وتغيير نمط الحياة، واتباع عادات غذائية سليمة لضمان صحة جيدة على المدى الطويل.



وفقًا للجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (AGA)، فإن الاستخدام المطول لمضادات الحموضة، وخاصةً دون إشراف طبي، قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية، واضطراب وظائف الأمعاء، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى والعظام.

فهم كيفية عمل مضادات الحموضة وآثارها

وفقا لموقع ndtv تعمل مضادات الحموضة على معادلة حموضة المعدة الزائدة، مما يوفر راحة مؤقتة من أعراض مثل حرقة المعدة والانتفاخ، ومع ذلك، فهي لا تعالج السبب الجذري لارتجاع المريء أو عسر الهضم، وقد يؤدي استخدامها لفترات طويلة إلى تثبيط وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية.

آثار مضادات الحموضة على الجسم

فيما يلي بعض المخاوف والمضاعفات الرئيسية المرتبطة بالاستخدام المستمر أو غير الخاضع للإشراف لمضادات الحموضة.



1. نقص العناصر الغذائية



قد يُعيق الاستخدام طويل الأمد لمضادات الحموضة، وخاصةً مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ب 12 والحديد، وتُحذّر المعاهد الوطنية للصحة (NIH) من أن الاستخدام طويل الأمد لمثبطات مضخة البروتون مرتبط بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام.



2. خطر الإصابة بمشاكل الكلى



تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام مضادات الحموضة على المدى الطويل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وقد ثبت أن مثبطات مضخة البروتون (PPIs) تحديدًا قد تزيد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية التالية، يُنصح بإجراء فحوصات دورية لوظائف الكلى إذا كنت تستخدم مضادات الحموضة بانتظام.



أ. تلف أنسجة الكلى

ب. المساهمة في تطور التهاب الكلية الخلالي

ج. يؤدي إلى ضعف وظائف الكلى على المدى الطويل إذا تُرك دون علاج



3. زيادة خطر الإصابة بالعدوى



من خلال تثبيط حمض المعدة، قد يُضعف استخدام مضادات الحموضة على المدى الطويل آلية الدفاع الطبيعية في المعدة، مما يسمح للبكتيريا الضارة بالنمو، تُشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن تقليل حمض المعدة قد يُضعف وظيفة المناعة في الأمعاء، وقد يشمل ذلك المخاطر الصحية التالية.



أ. زيادة خطر الإصابة بعدوى المطثية العسيرة



ب. يؤدي إلى فرط نمو البكتيريا في الأمعاء



ج. يجعل الشخص أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال



4. إخفاء الحالات الكامنة



قد يُخفي الاعتماد على مضادات الحموضة لفترة طويلة اضطرابات معوية أكثر خطورة، مثل: إذا استمرت أعراض مثل حرقة المعدة أو الانتفاخ أو الغثيان لأسابيع، فمن الضروري إجراء تقييم طبي مناسب.



أ. مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

ب. قرحة المعدة

ج. عدوى الملوية البوابية

د. سرطان المعدة



5. حموضة الارتداد



عند التوقف المفاجئ عن تناول مضادات الحموضة لفترات طويلة، وخاصةً مع مثبطات مضخة البروتون، قد تُنتج المعدة حمضًا أكثر من ذي قبل، وهي ظاهرة تُعرف بفرط الحموضة الارتدادي، قد يُفاقم هذه الأعراض ويُسبب حالة من الاعتماد على مضادات الحموضة.



متى وكيف تستخدم مضادات الحموضة بأمان؟

إذا كنتَ بحاجةٍ إلى مضادات الحموضة من حينٍ لآخر، فهي آمنةٌ عمومًا، مع ذلك، لتخفيف الأعراض على المدى الطويل، فكّر فيما يلي:



أ. استشارة طبيب الجهاز الهضمي قبل الاستخدام لفترات طويلة



ب. اكتشاف التغيرات الغذائية ونمط الحياة لإدارة الأعراض



ج. استخدام أقل جرعة فعالة تحت الإشراف



د. مراقبة مستويات العناصر الغذائية ووظائف الكلى بانتظام