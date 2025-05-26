شكرا لقرائتكم خبر عن قصة امرأة تجنبت أشعة الشمس لسنوات فأصيبت بهذه الحالة أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

في حالة نادرة، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا من تشنجدو بالصين بكسر في العظام لمجرد أنها انقلبت أثناء نومها، وهي إصابة يقول الأطباء إنها مرتبطة بسنوات من تجنب الشمس المفرط، ووفقًا لتقرير نُشر في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أصيبت المرأة بهشاشة عظام شديدة، وهو مرض عظمي يتطور عند انخفاض كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام.

وبحسب جريدة تايمز ناو فإن اعتياد المرأة في ارتداء ملابس واقية كثيرة واستخدام واقي الشمس بشكل مفرط منذ الطفولة أدى إلى انخفاض شديد في كثافة المعادن في العظام وكتلتها نتيجة نقص فيتامين د وهكذا، أصبحت عظامها هشة للغاية، ما أدى إلى كسر ضلوعها بمجرد التقلب في الفراش.

يقول الأطباء إن عظام المرأة أصبحت ضعيفة لدرجة أن أبسط حركة كانت كفيلة بكسرها.

وقال الطبيب الذي عالجها دكتور لونج شوجان إن تجنب المرأة الشديد لأشعة الشمس بدأ منذ طفولتها، مدفوعًا بمعايير الجمال الصينية التي تُعطي الأولوية للبشرة الفاتحة والمشرقة.

وبعد دخولها المستشفى، أظهرت الفحوصات انخفاضًا حادًا في مستويات فيتامين د، ما أدى إلى تسريع امتصاص العظام وتسبب في هشاشة عظام شديدة.

ماذا يحدث عندما تنخفض مستويات فيتامين د لديك؟

نقص فيتامين د يعني عدم وجود ما يكفي منه في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل خطيرة في العظام والعضلات.

فيتامين د ضروري لنمو العظام والحفاظ عليها بشكل طبيعي، كما تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في الحفاظ على الجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي والجهاز المناعي.

يقول الأطباء إن انخفاض مستويات فيتامين د يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، خاصةً تلك التي تؤثر على صحة العظام ووظائف العضلات.

ومن بين أعراضه ضعف العضلات، وآلام العظام، وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

عند الأطفال، يؤدي النقص الشديد إلى الكساح، مما يسبب لين العظام وتشوهات.

أما عند البالغين، فيؤدي إلى لين العظام، مما يؤدي إلى ضعفها وألمها. إضافةً إلى ذلك، يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب واضطرابات المناعة الذاتية.

ما الذي يسبب نقص فيتامين د؟ هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين د

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي ومن خلال أشعة الشمس.

جسمك لا يمتص أو يستخدم فيتامين د بشكل صحيح.

تتضمن بعض الأسباب المحددة لنقص فيتامين د ما يلي:

بعض الحالات الطبية

جراحة إنقاص الوزن

بعض الأدوية

يمكن للعديد من العوامل البيولوجية والبيئية المختلفة أيضًا أن تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين د، مثل التقدم في السن وكمية الميلانين في بشرتك.

كيف يمكنك الوقاية من نقص فيتامين د؟

يقول الأطباء إن أفضل طريقة للوقاية من نقص فيتامين د هي الحصول على كمية كافية منه في نظامك الغذائي أو من خلال التعرض لأشعة الشمس.

مع ذلك، يجب الحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون استخدام واقي الشمس.

كما أن التعرض المفرط لأشعة الشمس يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تعتمد كمية فيتامين د التي تحتاجها يوميًا على عمرك. تجد أدناه متوسط الكميات اليومية الموصى بها بالميكروجرام (mcg) والوحدات الدولية (IU).

الرضع حتى عمر 12 شهرًا

10 ميكروجرام (400 وحدة دولية)

الأشخاص من عمر 1 إلى 70 عامًا

15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)

البالغون 71 عامًا فأكثر

20 ميكروجرام (800 وحدة دولية)

النساء الحوامل والمرضعات

15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)