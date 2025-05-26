شكرا لقرائتكم خبر عن دمية لابوبو.. استشاري يحذر من تأثير الدمى القبيحة على نفسية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت مؤخرًا دمية لابوبو الشهيرة، تلك الدمية الغريبة الشكل، مدببة الأذنين، عشوائية الأسنان، عابسة غير الضاحكة، فهى ليست تشبه الدمى التقليدية التي اعتدنا شراءها للأطفال، فهى مستوحاة من الأساطير الإسكندنافية التي تحكى عن جنية أنثى، استوحى مصمم "لابوبو" شكلها وهيئتها منها، تلك الدمية باهظة الثمن غريبة الشكل أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعى، فضلاً عن أنها أصبحت بمثابة "هوس المشاهير" لاقتنائها والحصول على كل أشكالها.

ما تأثير العرائس والدمي ذات الشكل المرعب والقبيح علي نفسي الطفل؟

أجاب الدكتور عادل سلطان، استشارى النفسية في قصر العينى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدمى المخيفة بشكل عام قد تسبب حالة من الهلع لدى البعض، خاصة لمن لديهم بعض مشكلات الوسواس أو بعض الاضطرابات الرهاب والهلع، فهناك هلع خاصة بالدمى ذاتها يسمى فوبيا الدمى، له أعراض تتشابه مع كل أنواع الفوبيا، مثل التعرق الشديد الخوف واضطراب ضربات القلب، مع الهيستيريا وغيرها، هذا ما يمكن أن يحدث فى البالغين، فضلا عن هوس بعضهم بها ممن لديهم تاريخ مرضى نفسى أو عقلى، لتطور لديهم سلوكيات مضطربة عنيفة أو اضطرابات قلق شديدة.

اعتياد الطفل على المظاهر المرعبة أو الأشكال الغريبة ليس أمرًا جيدًا، فهذه الأشكال مثلها مثل الرسوم المتحركة قد تسبب كوابيس واضطرابات نوم حادة للطفل، بأن يكون نومه متقطعًا أو يستيقظ مفزوعًا على سبيل المثال.

اضطراب المزاج لدى بعض الأطفال نتيجة التعلق بالدمى الغريبة.

التعلق الغريب والمرضى بعض الأحيان لدى بعض الأطفال، وينتشر هذا السلوك في بعض الصغار، وهو أمر خطير قد يسبب اضطرابات سلوكية لدى بعض الأطفال.

العنف والعصبية واضطراب المزاج لدى بعض الأطفال.

سلوكيات نمطية غير جيدة، مثل التعلق بالدمية فلا ينام بدونها ولا يأكل بدونها وهكذا.

نظرات دمية لابوبو سلبية ومخيفة وعبوسها لا يناسب نفسية الطفل الصغير، فقد تسبب شعور سلبى يسبب عبوس الطفل وحزنه ويؤثر على مزاجه وسلوكه سلبًا.

اعتياد الطفل على المقتنيات المرعبة وغير السوية، والغريبة، تفرز بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية مستقبلا في الطفل، مثل الميول للعنف، ونوبات الغضب.

قد تثير بعض الاضطرابات في الطفولة وتزيد مع المراهقة، اضطرابات قلق، اضطرابات توتر.

قد تسبب هوس لدى بعض الأطفال فى صورة تعلق مرضى، يسبب نوبات غضب حادة وعنف من الطفل.

أما تأثير تلك النوعيات من الدمى على الأطفال فقد يكون سلبيًا، تختلف حدته من طفل لآخر: