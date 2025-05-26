"FDA" تصدر تحذيرًا بشأن أدوية الحساسية الشائعة: قد تسبب الحكة الشديدة

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القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، من استخدام أدوية الحساسية الفموية الشائعة مثل زيرتيك أو زيزال لفترة طويلة لأنها قد يعانون من "حكة نادرة ولكنها شديدة"



هيئة الاغذية والادوية تحذر من ادوية الحساسية

ووفقا لما ذكرته مجلة Newsweek إنه في الأشهر الأخيرة، عانى ملايين الأمريكيين من الحساسية الموسمية الناتجة عن حبوب اللقاح والنباتات المزهرة، وأبلغ الكثيرون عن العطس وحكة في العينين وسيلان في الأنف، مما دفعهم إلى اللجوء إلى أدوية الحساسية الموصوفة طبيًا والمتاحة دون وصفة طبية.

ووفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، نقلاً عن بيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC )، فإن ما يقرب من واحد من كل 3 بالغين في الولايات المتحدة وأكثر من واحد من كل 4 أطفال في الولايات المتحدة يبلغون عن إصابتهم بالحساسية الموسمية أو الأكزيما أو حساسية الطعام.

أظهرت البيانات أن أكثر من 100 مليون أمريكي أبلغوا عن أعراض الحساسية، في عام 2021، أصيب حوالي 81 مليون شخص في الولايات المتحدة بحمى القش.

وفي تحذيرها، قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، إنه تم شراء أكثر من 80 مليون عبوة من أدوية الحساسية الشائعة في عام 2022.

ذكرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، أن الحكة، المعروفة باسم الهرش، "سُجِّلت لدى مرضى استخدموا هذه الأدوية يوميًا، عادةً لبضعة أشهرعلى الأقل، وفي كثير من الأحيان لسنوات"، ولم يُعانِ المرضى من أي أعراض حكة قبل تناول أدوية الحساسية.

تطلبت الحكة تدخلاً طبياً، وذكرت الهيئة الأمريكية أن الأعراض "قد تتحسن مع استئناف استخدام الأدوية"، وتقوم الوكالة حالياً بمراجعة معلومات وصف الأدوية الموصوفة من السيتريزين (زيرتك) والليفوسيتريزين (زيزال) لتشمل تحذيراً جديداً بشأن المخاطر.

ووفقا لما ذكرتة مجلة Newsweek، إن السيتريزين والليفوسيتريزين مضادان للهيستامين، يمنعان إطلاق الهيستامين من الجسم أثناء التفاعلات التحسسية، كلاهما معتمد لعلاج الحساسية الموسمية، اعتُمد السيتريزين بوصفة طبية عام 1995، وأصبح متاحًا بدون وصفة طبية عام 2007 أما الليفوسيتيريزين، فقد اعتُمد للاستخدام بوصفة طبية عام 2007، ثم أصبح متاحًا بدون وصفة طبية عام2007.

يستند تحذيرهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إلى 209 حالات حكة عالمية، منها 197 حالة في الولايات المتحدة، بعد التوقف عن استخدام الدواء وقد أُبلغت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" ، بهذه الحالات بين 25 أبريل 2017 و6 يوليو 2023.

أكد متحدث باسم الشركة، المالكة، إننا نأخذ سلامة المرضى على محمل الجد، ونراقب بنشاط أي آثار جانبية ونبلغ عنها للسلطات التنظيمية، وكما أقرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، فإن حالات الحكة عند التوقف عن العلاج لدى المرضى الذين استخدموا أدوية Zyrtec يوميًا على مدى أشهر أو سنوات نادرة، سنواصل تقييم ومراقبة أحدث الدراسات العلمية وخصائص المنتج وفقًا لذلك، وسنثقف المستهلكين حول استخدام المنتج، بما يتوافق مع إرشادات هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA".

واشار الموق إلى أن الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، تطلب من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تحذيرًا بشأن الحكة النادرة ولكن الشديدة بعد التوقف عن الاستخدام طويل الأمد لأدوية الحساسية الفموية مثل السيتريزين أو الليفوسيتيريزين (زيرتك، زيزال، وأسماء تجارية أخرى)".

وتنصح "FDA "، المرضى بالاتصال بمقدمي الرعاية الصحية إذا أصيبوا بحكة شديدة بعد التوقف عن استخدام مضادات الهيستامين، ومن المعروف أن حبوب لقاح الأشجار تصل عادة إلى ذروتها في شهر أبريل، بينما تظهر حبوب لقاح العشب في أواخر الربيع وتستمر طوال أشهر الصيف، عادة من شهر مايو إلى يوليو.