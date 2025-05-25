شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي يكشف سر لياقة ورشاقة توم كروز في سن 62 والان مع تفاصيل الخبر

في سن الـ62، لا يزال توم كروز يُدهش الجميع بلياقته البدنية العالية، خاصةً أثناء أداء مشاهد الأكشن في أفلامه، فكيف يحقق ذلك؟ الإجابة تكمن في نظامه الغذائي الصارم والمتوازن.

وقدمت indianexpress تفاصيل النظام الغذائي الخاص بتوم كروز، وهو:

الوجبات الصغيرة والمتعددة: بدلاً من تناول ثلاث وجبات رئيسية، يفضل كروز تناول 5 وجبة خفيفة يوميًا، ما يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم.

التحكم في السعرات الحرارية: يُقيد استهلاكه اليومي من السعرات الحرارية بحوالي 1200 سعر حراري، ما يساهم في الحفاظ على وزنه المثالي.

الطهي بدرجات حرارة منخفضة: يُفضل طهي الطعام على درجات حرارة منخفضة للحفاظ على القيمة الغذائية للطعام.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة: يتجنب كروز تناول الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة، والسكريات المضافة.

المكونات الأساسية في نظام توم كروز الغذائي:

البروتينات الصحية: مثل السمك المشوي والسلمون.

الخضروات الطازجة: مثل البروكلي، السبانخ، والطماطم.

الفواكه: مثل التوت الأزرق.

المكسرات: مثل اللوز وعين الجمل.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون.

المكملات الغذائية: مثل الفيتامينات والمعادن.

الفوائد الصحية لهذا النظام الغذائي

وفقًا لأخصائية التغذية C.V. Aishwarya، يُعتبر هذا النظام الغذائي مضادًا للالتهابات، حيث يركز على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، الدهون الصحية، والألياف، مع تقليل الأطعمة المصنعة، السكريات، والدهون غير الصحية. هذا النهج قد يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة والأمراض المرتبطة بها. كما أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة، التي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وأخيرا يُظهر توم كروز أن الالتزام بنظام غذائي متوازن وصارم يمكن أن يُساهم بشكل كبير في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، حتى في سن متقدمة.

