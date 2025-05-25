شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بالأشعة الحمراء.. عدسات لاصقة تمنح مرتديها قدرات رؤية ليلية خارقة والان مع تفاصيل الخبر

نجح باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين في ابتكار عدسات لاصقة قابلة للارتداء تسمح للأشخاص بالرؤية في الظلام، وأعينهم مغلقة بفضل الأشعة تحت الحمراء.

هذا الإنجاز الكبير الجديد الذي نُشرت تفاصيله في مجلة Cell قد يحل قريبًا محل نظارات الرؤية الليلية الضخمة، ويفتح آفاقًا جديدة في حالات الطوارئ والأمن.

وفقا لتفاصيل الدراسة حسب موقع people الأمريكى، تعمل العدسات من خلال الجمع بين البوليمرات المرنة - مثل الأنواع المستخدمة في العدسات اللاصقة التقليدية - مع الجسيمات النانوية، تسمح للناس بالرؤية في الظلام دون استخدام نظارات الرؤية الليلية.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يرتدون العدسات تم عرض أضواء متذبذبة عليهم، وكانوا قادرين على فك رموز "صور الأنماط".

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة وعالم الأعصاب في جامعة جنوب تيكنوورث، في بيان: "الأمر واضح تمامًا: بدون العدسات اللاصقة، لا يستطيع الشخص رؤية أي شيء، ولكن عندما يضعها، يمكنه رؤية وميض الضوء تحت الأحمر بوضوح".

وأضاف: "لقد وجدنا أيضًا أنه عندما يغلق الشخص عينيه، فإنه يكون أكثر قدرة على استقبال هذه المعلومات المتذبذبة، لأن الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء يخترق الجفن بشكل أكثر فعالية من الضوء المرئي، وبالتالي يكون هناك تداخل أقل من الضوء المرئي".

وقال إنه عندما قاموا بتعديل الجسيمات النانوية، تمكنوا من السماح لمرتدي العدسات اللاصقة برؤية المزيد من الألوان، وهو ما قد يساعد بالفعل أولئك الذين يعانون من عمى الألوان، من خلال تحويل الضوء الأحمر المرئي إلى شيء مثل الضوء الأخضر المرئي، يمكن لهذه التقنية أن تجعل غير المرئي مرئيًا للأشخاص المصابين بعمى الألوان.

يفتح البحث المجال أمام أجهزة قابلة للارتداء غير جراحية لمنح الناس قدرة فائقة على الرؤية.

وذكرت الدراسة أن "هذه التقنية لها مجموعة واسعة من التطبيقات العملية، بما في ذلك تشفير المعلومات بالأشعة تحت الحمراء ونقلها، وتعزيز الرؤية في ظروف الرؤية الضعيفة (على سبيل المثال، الظروف الضبابية أو المتربة)، والتكامل مع الأجهزة الذكية للإنقاذ وحالات الطوارئ.