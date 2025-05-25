شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتسافر التشيك.. تطعيم ضروري هيحميك من تفشي التهاب الكبد الوبائي أ والان مع تفاصيل الخبر

وجهت السلطات الصحية الأوروبية تحذيرًا عاجلًا للسياح، الذين يخططون لزيارة جمهورية التشيك، بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي "أ" المعروف باسم "مرض الأيدي المتسخة".

وذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أنه قد تم تسجيل 450 حالة مؤكدة حتى 5 مايو فقط، وهو رقم يقترب من إجمالي الإصابات المسجلة في عام 2024 بأكمله.

وتشمل المناطق الأكثر تضررًا براج، وسط بوهيميا، ومورافيا سيليزيا.

يُنتقل الفيروس عن طريق تناول الطعام أو الشراب الملوث ببراز شخص مصاب، ويؤثر مباشرة على الكبد مسببًا مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى اليرقان وتلف الكبد.

وحث الخبراء على الحصول على لقاح التهاب الكبد الوبائي أ قبل السفر.

وطالبوا بتجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا مثل السلطات، الفواكه غير المقشرة، الآيس كريم، والمحار.

كما شدد الخبراء على ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، خصوصًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل:

المسافرون المقيمين مع السكان المحليين..

الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة أو المصابين بأمراض الكبد.

وأكدت السلطات الصحية أن اللقاح ليس ضمن التطعيمات الروتينية في المملكة المتحدة، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية توصي به للمسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس، مثل أجزاء من أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى.

إذا كنت تخطط لزيارة التشيك هذا الصيف – احصل على اللقاح قبل السفر وكن على دراية بإرشادات السلامة الغذائية.