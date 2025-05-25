شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للغدة الدرقية.. سبب يجعل "المصابات" أكثر عرضة لهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم 25 مايو اليوم العالمي للغدة الدرقية، للتوعية بأمراضها، والنساء في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة لاضطرابات الغدة الدرقية، خاصةً فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يؤدي إلى إرهاق شديد وزيادة الوزن وتقلبات مزاجية حادة، وأكد الأطباء أن خلل وظائف الغدة الدرقية لدى العديد من النساء يُضعف صحة عظامهن ومفاصلهن، ما يزيد من خطر هشاشة العظام، بحسب موقع تايمز ناو.

هشاشة العظام مرض عظمي يتطور عند انخفاض كثافة المعادن في العظام وكتلتها، مما يؤثر على جودة العظام وبنيتها. ويؤدي ذلك إلى انخفاض قوتها، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

الإدارة غير السليمة لتعويض هرمون الغدة الدرقية، وخاصةً عندما يثبط هرمون TSH علاوة على إن الإفراط في تناول الطعام قد يزيد من خطر فقدان العظام.

يجب مراقبة صحة عظام المرضى الذين يخضعون لعلاج هرمون الغدة الدرقية عن كثب، خاصةً عندما يستهدف العلاج مستويات منخفضة من هرمون TSH.

لكونه اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا، يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية على عمليات إعادة تشكيل العظام.

ورغم أنه قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في كتلة العظام، إلا أنه يؤثر سلبًا على جودتها وقد يُسبب تصلب العظام، مما يزيد في النهاية من احتمالية الإصابة بالكسور.

حتى فرط نشاط الغدة الدرقية الخفيف أو دون السريري، حيث تظل مستويات TSH ضمن الحدود الطبيعية ولكن T3 وT4 مرتفعة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

لماذا تؤثر الغدة الدرقية على العظام؟

وفقًا للأطباء، فإن العلاقة بين وظيفة الغدة الدرقية وصحة العظام معقدة لأنها لا تشمل الغدة الدرقية فحسب، بل تشمل أيضًا الغدة النخامية والغدة الدرقية، أوإتش بي تي المحور - عملية دائرية تتكون من ثلاث وظائف جسدية ذاتية التنظيم.

بينما يُستخدم هرمونا الغدة الدرقية T3 وT4 تحديدًا في وظائف العظام، يُنظّمهما هرمون TSH من الغدة النخامية، والذي يُحفّزه هرمون مُطلق الثيروتروبين (TRH) من منطقة ما تحت المهاد.

قد تؤثر كل من هرمونات TSH وT3 وT4 على بنية العظام وتكوينها.

كما يحفز TSH هرموني T3 وT4، وهما هرمونان درقيان يلعبان دورًا في صحة العظام.

عند اختلال أي جزء من محور HPT، قد يضطرب التوازن الهرموني الدقيق الذي يضمن قوة عظامك.

متى يجب عليك إجراء اختبار كثافة العظام؟

تساعد اختبارات وفحوصات كثافة العظام على قياس تركيزات المعادن في العظام في نقاط معينة من الجسم، وذلك للحصول على فكرة عامة عن صحة عظامك. ووفقًا للأطباء، يمكنك إجراء اختبار امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة - وهو النوع الأكثر شيوعًا من الفحوصات - والذي يُقيّم كثافة عظامك في المناطق المعرضة للكسور، مثل الوركين.

يوصى عمومًا بإجراء فحص كثافة العظام للنساء فوق سن 65 عامًا وللرجال فوق سن 70 عامًا.

قد تستفيد من فحص كثافة العظام إذا:

لديك كسر في العظام بعد سن الخمسين

لديك تاريخ عائلي من هشاشة العظام

السقوط المتكرر

لديك تاريخ من الكسور

التدخين

نقص فيتامين د

نصائح للحفاظ على صحة العظام لدى مرضى الغدة الدرقية

هناك بعض الطرق التي يمكن للنساء اللاتي يعانين من مشاكل الغدة الدرقية من خلالها منع مشاكل العظام، بما في ذلك:

تأكد من اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مع مستويات كافية من الكالسيوم وفيتامين د.

مارس تمارين تحمل الوزن وتقوية العضلات يوميًا.

تجنب التدخين

إن المراقبة المنتظمة لمستويات الغدة الدرقية وكثافة العظام، وخاصة أثناء العلاج الهرموني، أمر بالغ الأهمية.

