شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دواء للسكر قد يمنع عودة سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة تشير إلى أن إحدى علاجات مرض السكري، المُستخدم منذ سنوات لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، قد يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من عودة سرطان البروستاتا لدى الرجال الذين سبق إصابتهم به، وفقًا جريدة scitechdaily.

تفاصيل الدراسة

أُجريت الدراسة على 69 رجلًا يعانون من السكري وسرطان البروستاتا، وتمت متابعتهم على مدار ما يقرب من عشر سنوات، لوحظ أن المرضى الذين تناولوا هذا دواء لم يعانوا من تكرار الإصابة بسرطان البروستاتا طوال فترة المتابعة.

الآلية المحتملة

يعمل الدواء من خلال تنشيط مستقبل في الخلايا يُعرف باسم PPARγ، والذي يلعب دورًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون والجلوكوز، ويعتقد العلماء أن تنشيط هذا المستقبل قد يُعيد برمجة الخلايا السرطانية ويمنعها من النمو مجددًا.

أهمية النتائج للدراسة

تمثل هذه النتائج أملًا جديدًا في استخدام أدوية معروفة وغير باهظة الثمن في محاربة السرطان.

يمكن لهذا الاكتشاف أن يقلل من تكاليف العلاج، خاصة للمرضى ذوي الدخل المحدود.

قد يفتح الباب أمام اعتماد الدواء لاحقًا كجزء من بروتوكولات الوقاية من تكرار السرطان، في حال تأكيد النتائج من خلال تجارب سريرية أوسع.

تحذيرات وتوصيات

رغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على ضرورة عدم التسرع في تعميم استخدام الدواء لهذا الغرض، قبل إجراء دراسات أوسع تشمل مرضى غير مصابين بالسكري، لتأكيد الفاعلية وتحديد المخاطر المحتملة.

خلاصة الدراسة

تشير هذه الدراسة إلى إمكانيات جديدة في علاج السرطان من خلال "إعادة استخدام" أدوية موجودة أصلًا، ما قد يفتح الباب أمام حلول طبية أقل تكلفة وأكثر فاعلية في المستقبل.