شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك بينزل بصعوبة.. 10 خطوات لخفض هرمون الكورتيزول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 11:00 ص

يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة فقدان الوزن رغم اتباع الحمية والرياضة، وغالبًا ما يكون السبب هو "ارتفاع هرمون الكورتيزول" المعروف بـ هرمون التوتر، وارتفاع هذا الهرمون بشكل مزمن لا يؤثر فقط على الحالة النفسية، بل يؤدي أيضًا إلى تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، ويبطئ عملية الحرق.

لحسن الحظ، هناك خطوات بسيطة وفعالة يمكنك اتباعها للمساعدة في تقليل مستوى الكورتيزول، وبالتالي تحسين فرصك في خسارة الوزن بشكل صحي وطبيعي.. إليك 10 خطوات فعالة لخفض هرمون الكورتيزول:

1. نامي كويس: 7 – 9 ساعات نوم يوميًا توازن الهرمونات.

2. قللي الكافيين: خصوصًا بعد الساعة 2 ظهرًا.

3. مارسي تمارين التنفس أو التأمل: ولو 5 دقائق يوميًا.

4. ابعدي عن الأشخاص السلبيين والمواقف المجهدة.

5. خلي الوجبات متوازنة: بروتين + دهون صحية + ألياف.

6. امشي كل يوم نص ساعة بهدوء أو في طبيعة.

7. اشربي مية كفاية: الجفاف بيرفع الكورتيزول.

8. ابتعدي عن التمارين العنيفة وقت التوتر: اختاري رياضة خفيفة.

9. خدي مكملات طبيعية بعد استشارة طبيبك: زي المغنيسيوم أو الأشواجاندا.

10. اعملي حاجات بتحبيها كل يوم: حتى لو بسيطة زي سماع موسيقى أو الكتابة.