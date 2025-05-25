شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة جديدة.. مشروبات هترطب عليك وتروى عطشك والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار الموجات الحارة، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والوقاية من الجفاف، ويمكن تناول مشروبات منعشة ولذيذة بجانب الحرص على شرب الماء أيضًا، خاصة أنها تساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك في أيام الطقس الحار والوقاية من أي مشكلات صحية مرتبطة به، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. مشروبات هترطب عليك وتروى عطشك في الطقس الحار:

ماء جوز الهند

بينما يستمتع البعض بتناول ماء جوز الهند على مدار السنة، يُعد بالنسبة للكثيرين المرطب الأمثل خلال الطقس الحار خاصة في فصل الصيف، فهو غني بالشوارد كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على معادن أساسية تدعم التفاعلات الكيميائية في الجسم وتساعد في الحفاظ على توازن السوائل.

مشروب البطيخ

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه المحبوبة في فصل الصيف، حيث يحتوي هذا النوع من الفاكهة الصيفية على نسبة عالية من الماء، مما يُساعد على تجديد السوائل في الجسم، ويحافظ على ترطيبه ونشاطه، ومع أنه تناوله يبدو طريقة سهلة، ولكن يمكن صنع عصير من البطيخ يساعدك على تناوله في أي وقت وفي أي مكان.

عصير الليمون

أسهل مشروب في هذه القائمة هو بالتأكيد تناول كوبًا من عصير الليمون، هذا المشروب الصيفي الكلاسيكي منعش وسهل التحضير بمكونات بسيطة، ما عليك سوى عصر بعض الليمون وإضافته إلى الماء، وإضافة بضع قطرات من العسل للتحلية، وإضافة أعشابك المفضلة كالنعناع أو فواكه كالريحان هذا المشروب اللاذع والحلو مصدر مثالي للترطيب، وهو غني بالمكونات الطبيعية بدلاً من الإضافات الصناعية.

الشاى المثلج

يمكنك إعداد الشاي المثلج وحفظه في الثلاجة طوال اليوم، وإضافته مع نكهات متعددة مثل الماتشا والخوخ والتفاح وغيرها، يُمكنك دائمًا تجربة نكهات مُنعشة مثل النعناع أو الريحان، كما يُمكنك مزج عصير الليمون مع الشاي المثلج بكميات متساوية.

مشروب من التوابل

وهو مشروب يُصنع من الماء وخل التفاح والزنجبيل ومُحليات طبيعية مثل العسل، واشتهر بخصائصه المُنشطة، وقدرته في الحفاظ على رطوبة الجسم.

ميلك شيك

تناول كوبًا من ميلك شيك في الأيام الحارة، مع الفاكهة الصيفية المفضلة كالمانجو والموز والفراولة والتفاح وغيرها وخلطها مع الحليب والعسل، ثم أضف إليها بعض البذور الصحية مثل بذور الشيا وبذور الكتان وغيرها.