أهمية الترطيب والعناية بالجلد خلال فترة الحمل وأثناء فريضة الحج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 10:19 صباحاً - مع بداية رحلة الحمل، تبدأ المرأة فصلاً جديداً من حياتها مليئاً بالتغيّرات البدنية والنفسية. وبينما ينتظر الكثيرون ما يُعرف بـ"توهّج الحمل"، قد تتفاجأ بعض السيدات بظهور مشكلات جلدية مفاجئة مثل الكلف، التصبغات، حب الشباب، تساقط الشعر، والجفاف.

وتزداد أهمية هذه العناية خلال موسم الحج، حيث تتعرض الحامل لعوامل إضافية مثل الحرارة المرتفعة، الزحام، والتعب البدني، ما يستوجب استعداداً خاصاً يضمن سلامتها وسلامة جنينها، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة بشرتها ونضارتها.

الدكتورة إيمان عيتاني



تُلقي الدكتورة إيمان عيتاني، اختصاصية الطب التجميلي من "لور استيتك كلينك"، أهمية العناية بالبشرة والصحة الجلدية للحامل خلال الحمل وأثناء الحج، وتقدم النصائح الآتية:

1. لا تتهاوني عن الترطيب اليومي

لا تتهاوني عن الترطيب اليومي



تُعد الكريمات المرطبة خطوةً أساسيةً في روتين العناية ببشرة الحامل، حيث تساعد على:

تقليل الجفاف.

الوقاية من علامات التمدد.

تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة.

اختاري مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية مثل: زبدة الشيا، زيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو.

2. لتكن اختياراتك آمنةً في فترة حملك

اقرئي دائماً مكونات المنتجات، وتجنّبي المستحضرات التي تحتوي على:

الريتينويدات

الهيدروكينون

حمض الساليسيليك (بتركيز عالٍ)

بنزويل بيروكسيد

احرصي على التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، وتواصلي مع طبيب الجلدية قبل البدء باستخدام أي منتج جديد.

جلسات تنظيف البشرة العميق وترطيبها: خطوات آمنة ومفيدة للحامل

تُعد جلسات تنظيف البشرة العميق أثناء الحمل من الوسائل الفعالة لتحسين مظهر البشرة وتنقيتها من الشوائب، خاصةً خلال الحمل حيث تميل البشرة إلى إنتاج المزيد من الدهون أو تظهر عليها البقع والبهتان. ولضمان سلامتك وسلامة الجنين، يُفضل إجراء هذه الجلسات داخل عيادات الجلدية المتخصصة وتحت إشراف طبي.

8 علاجات منزلية للتعامل مع اسمرار بشرة الحامل

ما الذي تتضمنه هذه الجلسات؟

ما الذي تتضمنه هذه الجلسات؟

تنظيف عميق للمسام باستخدام منتجات خفيفة وآمنة للحمل.

تقشير لطيف باستخدام إنزيمات نباتية طبيعية.

جلسة ترطيب باستخدام أقنعة غنية بالفيتامينات والزيوت الطبيعية.

تدليك خفيف للبشرة لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز الراحة النفسية أثناء الحمل.

فوائدها للحامل:

تحسين مظهر البشرة وإشراقتها.

تهدئة التهيّج أو الحساسية الناتجة عن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل.

شعور عام بالراحة والانتعاش.

ملاحظة: تجنّبي أي جلسات تحتوي على أحماض قوية أو أجهزة تقشير حراري، واستشيري الطبيب قبل أي إجراء.

مشاكل الجلد الشائعة خلال الحج عند الحوامل

1. التهابات طيات الجلد

تظهر غالباً في الفخذين، تحت الثديين، أو الإبطين، بسبب الحرارة والتعرق.

الوقاية:

الاغتسال مرتين يومياً.

تجفيف المناطق جيداً.

استخدام مراهم واقية آمنة للحمل.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

احتياطات يجب اتخاذها أثناء الحمل.. لا تُقللي من أهميتها

2. حروق الشمس

حروق الشمس



قد تظهر في الوجه أو الذراعين نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس.

الوقاية والعلاج:

تجنّبي التعرض للشمس بين 10 صباحاً و4 عصراً.

استخدمي واقياً من الشمس بعامل حماية 50 على الأقل.

استحمي بماء بارد وطبّقي مرطبات تحتوي على الصبار.

اشربي الكثير من الماء أثناء الحمل.

لا تفقئي الفقاعات الناتجة عن الحروق، لتجنّب العدوى.

3. العدوى الفطرية (سعفة الفخذ)

تنتشر في المناطق الدافئة والرطبة، وتظهر كبقع دائرية مسببة للحكة.

الوقاية والعلاج

اغسلي يديك بعد لمس المناطق المصابة

حافظي على جفاف المنطقة ونظافتها.

اغسلي يديك بعد لمس المناطق المصابة.

استخدمي مضادات الفطريات بوصفة طبية.

اغسلي الملابس والمناشف بالماء الساخن، وامتنعي عن مشاركتها مع الآخرين.

توصيات صحية عامة للحوامل أثناء الحج

1. مراجعة الطبيب قبل السفر

احصلي على تقرير طبي بالحالة الصحية.

استفسري عن الأدوية والمكملات المسموح بها.

2. التغذية السليمة والراحة

اشربي 8–10 أكواب من الماء يومياً.

تناولي وجبات خفيفة ومتوازنة أثناء الحمل.

خذي فترات راحة منتظمة خلال أداء المناسك.

3. الوقاية من الإنهاك الحراري

استخدمي مظلة شمسية وقبعة.

ارتدي ملابس قطنية واسعة أثناء الحمل.

تجنّبي الزحام الشديد.

4. الانتباه إلى علامات الإنذار

اتصلي بالطبيب فوراً عند ظهور:

صداع شديد أو دوخة.

نزيف أو تقلصات غير طبيعية.

تورم شديد في اليدين أو الوجه.

كلمة ختامية

رحلة الحج للحامل تجربة روحانية عظيمة، ولكنها تتطلب وعياً صحياً متكاملاً. اعتني بنفسكِ، واستمعي إلى جسدك، وامنحي بشرتكِ الراحة والرعاية اللازمة. تذكري أن الإسلام يسر، وأن الرخص موجودة لحمايتكِ وحماية جنينك.

بالعناية المناسبة، يمكنكِ أن تجمعي بين الراحة الجسدية والطمأنينة النفسية في هذه الرحلة المباركة.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص