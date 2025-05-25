4 أنواع من السرطان الأكثر شيوعاً لدى الأطفال..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 10:19 صباحاً - يعد السرطان عند الأطفال مرضاً مخيفاً بالنسبة للآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من ندرته النسبية مقارنة بالسرطان لدى البالغين، فإن معدل الإصابة بالسرطان لدى الأطفال يستمر في الارتفاع كل عام.

على الجانب الآخر تعد العوامل المسببة للإصابة بالسرطان معقدة للغاية، وقد تكون بسبب العديد من العوامل الوراثية إلى البيئة المحيطة. بجانب تناول بعض أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تساهم في خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين " أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الأطفال.

أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الأطفال

سرطان الدم النوع الأكثر شيوعاً من السرطانات عند الأطفال-الصورة من موقع Freepik

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من السرطان التي يمكن أن تصيب الأطفال، إلا أن بعض أنواع السرطان تعد ذات معدل انتشار أعلى من غيرها وتشمل:

سرطان الدم . وهو النوع الأكثر شيوعاً من السرطانات عند الأطفال، يصاب به الأطفال عندما لا تتطور خلايا الدم البيضاء بشكل طبيعي وتتراكم بشكل مفرط في نخاع العظم.

. وهو النوع الأكثر شيوعاً من السرطانات عند الأطفال، يصاب به الأطفال عندما لا تتطور خلايا الدم البيضاء بشكل طبيعي وتتراكم بشكل مفرط في نخاع العظم. سرطان الغدد الليمفاوية يهاجم السرطان الجهاز الليمفاوي، وهو جزء من الجهاز المناعي. يمكن أن يصاب الطفل بالورم الليمفاوي في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العقد الليمفاوية، أو اللوزتان، أو الأعضاء الليمفاوية الأخرى.

يهاجم السرطان الجهاز الليمفاوي، وهو جزء من الجهاز المناعي. يمكن أن يصاب الطفل بالورم الليمفاوي في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العقد الليمفاوية، أو اللوزتان، أو الأعضاء الليمفاوية الأخرى. ورم في المخ، يصاب الطفل بالسرطان في المخ أو حول أنسجة المخ، ويمكن أن يكون للأورام الدماغية عند الأطفال تأثير كبير على نموهم البدني والمعرفي.

يصاب الطفل بالسرطان في المخ أو حول أنسجة المخ، ويمكن أن يكون للأورام الدماغية عند الأطفال تأثير كبير على نموهم البدني والمعرفي. ورم الشبكية، وهو نوع من سرطان العين يصاب الطفل به عادة عند الأطفال من دون سن الخامسة، و قد يصاب الطفل بورم الشبكية عندما تشهد خلايا الشبكية نمواً غير طبيعي.

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أسباب السرطان عند الأطفال

على الرغم من عدم فهم جميع أسباب الإصابة بسرطان الأطفال بشكل كامل، فقد تم تحديد العديد من عوامل الخطر. وتشمل بعض هذه الأمور ما يلي:

العوامل الوراثية : قد تلعب العوامل الوراثية دوراً مهماً في تطور السرطان لدى الأطفال. إذا كان هناك تاريخ للإصابة بالسرطان في العائلة، فقد يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

: قد تلعب العوامل الوراثية دوراً مهماً في تطور السرطان لدى الأطفال. إذا كان هناك تاريخ للإصابة بالسرطان في العائلة، فقد يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. التعرض للمواد الضارة : يمكن أن يؤدي التعرض للمواد الضارة مثل دخان السجائر، أو تلوث الهواء، أو المواد الكيميائية السامة أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال.

: يمكن أن يؤدي التعرض للمواد الضارة مثل دخان السجائر، أو تلوث الهواء، أو المواد الكيميائية السامة أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. الإشعاع: يمكن أن يؤدي التعرض للإشعاع، سواء من مصادر طبيعية أو من صنع الإنسان، أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال.

يمكن أن يؤدي التعرض للإشعاع، سواء من مصادر طبيعية أو من صنع الإنسان، أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. نمط الحياة والعادات الغذائية: يمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية، مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمنخفضة الألياف، وقلة النشاط البدني، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال.

أطعمة وعادات محفزة تزيد من خطر السرطان

لقد تم ربط بعض الأطعمة والعادات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. وفيما يلي بعض منها:

الأطعمة الغنية بالدهون

لقد ارتبط تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وخاصة الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. يمكن للدهون المشبعة والدهون المتحولة الموجودة في هذه الأطعمة أن تزيد إصابة الطفل بأعراض الالتهاب في الجسم، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.

الإفراط في تناول السكر

الإفراط في تناول السكر يزيد مستويات السكر في الدم -الصورة من موقع Freepik

قد ارتبطت الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية.

قلة تناول الألياف

نقص استهلاك الألياف من الفواكه والخضروات وغيرها من مصادر الغذاء النباتية يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الالتهاب، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.

النشاط البدني

الأطفال الذين لديهم نمط حياة أقل نشاطاً بدنياً لديهم أيضاً خطر أكبر للإصابة بالسرطان. يساعد النشاط البدني على الحفاظ على وزن صحي، ويعزز جهاز المناعة، ويقلل من خطر الالتهاب.

العادات الغذائية و الوقاية من سرطان الأطفال

بالإضافة إلى تجنب الأطعمة والعادات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال، فإن دور التغذية مهم جداً أيضاً في الوقاية من السرطان. تتضمن بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن تساعد في حماية الأطفال من خطر الإصابة بالسرطان ما يلي:

تناول الأطعمة الصحية : تشجيع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، مثل الأسماك والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتهم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

: تشجيع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، مثل الأسماك والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتهم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان. الحدّ من استهلاك الأطعمة المصنعة : الحدّ من تناول الأطعمة المصنعة، والأطعمة السريعة، والغنية بالدهون، و السكر يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال.

: الحدّ من تناول الأطعمة المصنعة، والأطعمة السريعة، والغنية بالدهون، و السكر يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال. كمية كافية من الماء: التأكد من أن الأطفال يتناولون كمية كافية من الماء، يعد مهماً أيضاً للحفاظ على صحتهم ومنع خطر الإصابة بالسرطان.

التأكد من أن الأطفال يتناولون كمية كافية من الماء، يعد مهماً أيضاً للحفاظ على صحتهم ومنع خطر الإصابة بالسرطان. تشجيع النشاط البدني: تشجيع الأطفال على ممارسة المزيد من النشاط البدني يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتعزيز جهاز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لم يتم فهم أسباب الإصابة بسرطان الأطفال بشكل كامل، ولكن تم تحديد العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك العوامل الوراثية، والتعرض للمواد الضارة، والإشعاع، وأنماط الحياة غير الصحية، ويمكن للأطعمة المحفزة مثل الأطعمة الغنية بالدهون، والإفراط في تناول السكر، وقلة تناول الألياف، وقلة النشاط البدني أن تزيد أيضاً من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال.

لذلك، من المهم أن ينتبه الآباء إلى نظام أطفالهم الغذائي ونمط حياتهم، والتأكد من تناولهم لنظام غذائي صحي لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.