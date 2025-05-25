شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات الطاقة قد تشكل خطرًا على كلى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تزداد شعبية مشروبات الطاقة بين البالغين والأطفال على حد سواء، حيث تُسوّق كحلول سريعة لتعزيز الطاقة وتحسين الأداء ومع ذلك، فبينما قد تُعطي هذه المشروبات دفعةً مؤقتة، إلا أن آثارها طويلة المدى، خاصةً على الأطفال، ليست ضارةً على الإطلاق.

وفقًا لموقع "news 18"، من أكثر المخاطر المُقلقة المرتبطة بمشروبات الطاقة ضررها المُحتمل على الكلى نعرضها كالتالى.

1. الجفاف

يُعدّ الجفاف من أكثر الطرق تأثيرًا مباشرًا على صحة الكلى، حيث تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين، الذي يعمل كمدرّ للبول، هذا يعني أن الكافيين يزيد من إنتاج البول، ما يؤدي إلى كثرة التبول وفقدان السوائل الأساسية، إذا لم يُعوّض الأطفال السوائل المفقودة بشكل كافٍ، يُصابون بالجفاف، ويُشكّل الجفاف ضغطًا إضافيًا على الكلى التي تحاول تركيز الفضلات بكمية أقل من الماء، ما قد يؤدي إلى ضعف وظائف الكلى مع مرور الوقت.

2. زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى

حصوات الكلى مؤلمة وخطيرة، ويمكن أن تزيد مشروبات الطاقة من خطر تكوّنها، حيث تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على مستويات عالية من السكر، وخاصةً الفركتوز، بالإضافة إلى الكافيين والصوديوم وحمض الفوسفوريك، تساهم هذه المكونات في ارتفاع تركيز المواد التي قد تُشكّل حصوات الكلى في البول والأطفال، الذين لا تزال كلاهم في طور النمو، أكثر عرضة لهذا الخطر، خاصةً إذا كانوا يستهلكون هذه المشروبات بانتظام.

3. التأثير على وظائف الكلى بسبب السكر

يُعد الإفراط في تناول السكر مصدر قلق آخر يرتبط السكر، وخاصةً السكريات المضافة في مشروبات الطاقة، بالسمنة وداء السكر، وهما عاملان رئيسيان لخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، أما بالنسبة للأطفال، فقد يُهيئ تناول مشروبات الطاقة عالية السكر الطريق لمشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك خلل وظائف الكلى، علاوة على ذلك، تحتوي بعض مشروبات الطاقة على مُحليات صناعية، والتي، على الرغم من خلوها من السعرات الحرارية، قد تؤثر أيضًا على وظائف الكلى على المدى الطويل.

4. ارتفاع ضغط الدم وإجهاد الكلى

مشروبات الطاقة غنية بالكافيين ومنشطات أخرى، مما قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، يُعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا لتلف الكلى، عند الأطفال، الذين لا تزال كلاهم في طور النمو، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر الناتج عن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة إلى زيادة الضغط على الكلى، مما قد يُضعف وظائفها مع مرور الوقت.

5. إصابة الكلى الحادة بسبب خطر الإفراط في الاستهلاك

في الحالات الأكثر شدة، قد يؤدي الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، وخاصةً عند اقترانه بنشاط بدني مكثف، إلى إصابة كلوية حادة بسبب مكون التورين الشائع في مشروبات الطاقة في الكلى، و قد تُسهم المستويات العالية من التورين في الجسم في خلل وظائف الكلى، خاصةً لدى الأطفال الذين لا يزالون في مرحلة النمو والذين لم تنضج كلاهم بعد للتعامل مع هذه المواد. يمكن أن تؤدي الإصابة الكلوية الحادة إلى فشل كلوي مؤقت، والذي قد يؤدي، إذا تُرك دون علاج، إلى تلف طويل الأمد.

6. ضعف الأطفال

لا تزال أجسام الأطفال في طور النمو، وأعضاؤهم - بما فيها الكلى - أصغر حجمًا وأكثر عرضة للضرر من التركيزات العالية من المواد الضارة، ونتيجةً لذلك، حتى الكميات الصغيرة من مشروبات الطاقة قد تُسبب آثارًا غير متناسبة على صحتهم. الكلى، كونها أعضاءً حيويةً لتصفية الفضلات، معرضة للخطر بشكل خاص، وقدرتها على التعامل مع المواد الموجودة في مشروبات الطاقة ليست بنفس قوة البالغين.

