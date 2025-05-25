هل يُسبب فيتامين ب12 ضررًا للكلى؟ أشياء يجب معرفتها قبل تناوله بانتظام

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يُشاد بفيتامين ب12 باعتباره عنصرًا غذائيًا مهمًا، فهو مُعزز للطاقة ووظائف الدماغ والصحة العامة، ولكن يجب الآخذ في الاعتبار عدم الإفراط في تناوله لأنه قد يُلحق ضررًا بالكلى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا"، وفي التقرير التالي نلقي الضوء على العلاقة بين الكلى وفيتامين ب12.. على النحو التالى:

أجرت دراسة كندية (نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية) فحصًا على أشخاص مصابين بأمراض الكلى السكرية، والذين أُعطوا جرعات عالية من فيتاميني ب12 وب6، ومن المثير للدهشة أن لديهم تراجعت بشكل أسرع من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا، هذا لا يعني أن فيتامين ب12 ضار للجميع، ولكنه يُثير القلق، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية سابقة.

فبينما يُعد فيتامين ب12 نفسه قابلًا للذوبان في الماء، وعادةً ما يُطرح خارج الجسم، فإن سياق مرض الكلى الحالي يُغير طريقة تعامل الجسم معه. وهذا فرق دقيق ولكنه مهم.

مستويات الدم أهم من الملصقات مكملات فيتامين ب12

تتوفر مكملات فيتامين ب12 بجرعات كبيرة من 500 أو حتى 1000 ميكروجرام لكل قرص، بينما يحتاج الجسم فقط إلى حوالي 2.4 ميكروجرام يوميًا وذلك وفقًا لإرشادات المعاهد الوطنية للصحة، وهذه تعتبر فجوة هائلة.

والمشكلة عندما يحصل الجسم على كمية أكبر من حاجته، فإنه يحاول التخلص من الفائض، ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، لا يعمل نظام التخلص لديهم بكفاءة، وتبقى هذه العناصر الغذائية في مجرى الدم، وتتراكم بطريقة قد لا تكون مثالية، لذلك من المهم إجراء فحوصات الدم الدورية لفيتامين ب12 قبل الاستخدام طويل الأمد لمنع الحمل الزائد غير الضرورى على الكلى.

حقن فيتامين ب12 ليست حلوى: تجنب وصفها ذاتيًا

في السنوات الأخيرة، أصبحت حقن فيتامين ب12 رائجة بشكل كبير، حيث نتجه إليها للتغلب على التعب ومن أجل فقدان الوزن وحتى لإشراقة البشرة، ولكن عند استخدامها دون إشراف طبي، قد تُرهق الكلى بهدوء، خاصةً عندما تصل جرعات عالية منها إلى مجرى الدم مباشرةً.

يمكن أن تحتوي حقنة فيتامين ب12 واحدة على 500 إلى 1000 ميكروجرام أو أكثر، وتنتقل مباشرةً إلى الدورة الدموية، متجاوزة مرشح الجهاز الهضمي، فإذا كانت الكلى تعاني بالفعل من إجهاد (وهو أمر شائع مع التقدم في السن، أو لمن يعانى من مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم)، فقد يكون هذا الحمل المباشر فوق طاقتها.

عادةً ما يصف الأطباء حقن فيتامين ب12 لعلاج حالات نقص حقيقية مثل فقر الدم الخبيث أو اضطرابات سوء الامتصاص، وبدون هذه الحالات، يصبح الاعتماد على الحقن بمثابة تجربة صحية زائدة عن الحاجة.

فيتامين ب12 لكبار السن

تُغير الشيخوخة كل شيء، فبعد سن الخمسين، تنخفض قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12 من الطعام بشكل طبيعي، وفي الوقت نفسه، تبدأ وظائف الكلى بالتراجع أيضًا حتى بدون أي مرض، وبينما قد يحتاج كبار السن بالفعل إلى مُكملات فيتامين ب12، يصبح من الضروري ضبط الجرعة أيضًا، فبدلًا من تناول حبوب عشوائية يوميًا، قد تكون خيارات مثل الأقراص منخفضة الجرعة تحت اللسان أو الأطعمة المُدعمة من حين لآخر أكثر أمانًا.

يمكن لمضادات الحموضة المزمنة أيضًا أن تؤثر على كيفية امتصاص فيتامين ب12 من الطعام، حيث ممكن لشخص مصابًا بالسكري، أن يتناول الميتفورمين ومضادات الحموضة، يُقرر إضافة حبة فيتامين ب12 يوميًا دون التحقق من التفاعلات، من السهل أن نرى كيف يُمكن أن يُزعزع التوازن الداخلي للجسم دون قصد، ولكن هذا لا يعني تجنب المكملات الغذائية تمامًا، بل يعني فقط أن نكون أكثر وعيًا عند استخدامها من خلال التحقق من التفاعلات التي ربما تحدث مع أدوية نتناولها بالفعل لعلاج حالات كامنة، بجانب النظام الغذائي الذى نتبعه قبل إضافة أي مكملات أخرى.

يُعتبر فيتامين ب12 آمنًا عادةً، ولكن عند استخدامه مع أدوية معينة أو فيتامينات أخرى، تزداد الأمور تعقيدًا.. فعلى سبيل المثال:

تناول جرعات عالية من فيتامين سي مع فيتامين ب12 قد يتداخل مع امتصاصه.

الميتفورمين، المستخدم لعلاج السكري، قد يقلل مستويات فيتامين ب12، مما يدفع البعض، إلى الإفراط في تناول مكملات غذائية إضافية.