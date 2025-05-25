شكرا لقرائتكم خبر عن المصابون بقروح الفم أكثر عرضة مرتين بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر القروح مشكلة جلدية مزعجة وشائعة بين كثيرين، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن تكرار ظهورها قد يكون مؤشرًا خفيًا على مشاكل أعمق تتعلق بالصحة العامة، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم، ووفقا Daily Express سنتعرف على العلاقة.

ما هي القروح في الفم؟

القروح أو الهربس الشفوي، هي بثور صغيرة مليئة بالسوائل تظهر عادةً على الشفاه أو حول الفم، تُسببها عدوى فيروسية من نوع الهربس البسيط (HSV-1)، وتنتقل غالبًا عبر التقبيل أو مشاركة الأغراض الشخصية، وبعد الإصابة الأولية، يظل الفيروس كامنًا في الجسم، ويُعاد تنشيطه في فترات ضعف المناعة أو التوتر.

العلاقة المحتملة بين القروح في الفم وارتفاع ضغط الدم

على الرغم من عدم وجود علاقة سببية مباشرة، يشير الأطباء إلى وجود ارتباط غير مباشر بين الحالتين من خلال العوامل التالية:

الإجهاد المزمن: القروح في الفم ترتبط بتعرض الجسم للإجهاد البدني أو النفسي، وهو عامل معروف أيضًا بأنه يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت أو دائم.

الاستجابة المناعية والالتهاب: تشير بعض الدراسات إلى أن الفيروسات التي تظل كامنة في الجسم – مثل فيروس الهربس – قد تُحدث التهابات خفية مزمنة تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية، ما يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

النمط الحياتي: قلة النوم، سوء التغذية، والتدخين – جميعها محفزات للقروح وارتفاع ضغط الدم معًا.

متى يجب القلق؟

إذا كنت تعاني من تكرار القروح في الفم خصوصًا في فترات قصيرة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن جهاز مناعتك يتعرض لضغط، أو أن هناك خللًا داخليًا يحتاج إلى فحص. ينصح الأطباء في هذه الحالة بمراقبة ضغط الدم، خاصة إذا كانت هناك أعراض مرافقة مثل الصداع، التعب، أو عدم انتظام ضربات القلب.

نصائح وقائية تجمع بين الحالتين قروح الفم وارتفاع ضغط الدم:

قلّل من تناول الصوديوم والكافيين.

نم جيدًا وتجنّب السهر والإجهاد الزائد.

تناول أطعمة مضادة للفيروسات وغنية بمضادات الأكسدة (كالزبادي، الثوم، الفواكه الحمضية).

مارس الرياضة بانتظام.

تجنّب التدخين.

وللتوضيح فتكرار القروح في الفم ليس مجرد مسألة جلدية بسيطة، بل قد يكون "جرس إنذار" على خلل أعمق في الصحة العامة، وقد تكون بداية لرصد عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم. من المهم النظر إليها كعرض لا ينبغي تجاهله، خاصةً إن تزامن مع أعراض أخرى أو نمط حياة مرهق.