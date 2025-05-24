شكرا لقرائتكم خبر عن للبالغين.. خطوات فعالة سيطر بها على تشتت الانتباه لديك والان مع تفاصيل الخبر

في صخب الحياة اليومية، قد يعاني البالغون من تشتت انتباه حاد، فالحياة السريعة التي نعيشها اليوم تسبب الكثير من الاضطرابات الفكرية وعدم قدرة العقل على التعامل مع المشتتات المختلفة، فالإشعارات الدائمة الواردة من الأجهزة الإلكترونية مع اضطرابات النوم وكثرة المهام والضغوط اليومية تؤثر سلبًا على صحة الدماغ وعلى القدرة على التركيز.

نصائح لتحسين التركيز

وفقًا للتقرير المنشور في موقع American Express، فهناك الكثير من النصائح التي تساعد البالغين على تقليل عوامل تشتت الانتباه واضطرابات الذاكرة وضبابية الفكر وتعزز من مقاومة النسيان والشعور بالاضطرابات في الانتباه والتذكر.

- أوقف المشتتات جميعها: في لحظة ما يجب أن توقف جميع الإشعارات من على هواتفك وأجهزتك جميعها وتطبيقاتك، وتقلل إمكانية تحققك اليومي من بريدك الإلكتروني ومن باقي التطبيقات. هذا الأمر من شأنه أن يوقف عقلك من الانتباه الدائم والتأهب، وبالتالي تشعر بالقليل من الراحة وتقلل من التشتت.

- ضع خطة يومية مسبقة: من الليلة السابقة ليكون يومك القادم جاهزًا مثمرًا، وحدد مهامك والمتوقع منها. وضع على الدوام خططًا بديلة إذا فشلت الخطط الأولى. لا تبدأ يومك أبدًا بالتحقق من رسائلك البريدية أو مكالماتك الهاتفية أو منشورات التواصل الاجتماعي. هذه البداية اليومية قد تفسد باقي يومك وتؤثر على نشاطك العقلي.

- مارس التأمل: هذه الممارسات تساعد على تخليص مخك من الأفكار المشتتة والتركيز على شيء واحد فقط، لبدء يوم هادئ. ففي بداية اليوم، اجلس في مكان هادئ لمدة ثلاث أو خمس دقائق، أغمض عينيك وعد حتى الرقم 34. في البداية قد تجد التمرين غريبًا، ولكن يميل العقل إلى التشتت بأفكار أخرى في البداية، ولكن عند الوصول إلى رقم 34 يميل العقل إلى تقليل التشتت ويساعدك هذا الأمر على الهدوء والاسترخاء والتركيز.

- احصل على بعض الراحة: من خلال الاستماع إلى الموسيقى وقت مستقطع بسيط تجلس فيه دون أن تفعل أي شيء سوى الاستمتاع بالهدوء. اذهب إلى البيئة التي تشعرك بالراحة والتركيز. هذا الوقت المستقطع سوف يفيدك بشدة.

- حدد أهداف صغيرة: فالأهداف الكبيرة اليومية التي تضعها لنفسك وتلك التحديات تقلل من تركيزك، وكلما كانت أهدافك أصغر كلما كانت نسبة تركيزك أفضل.

- استقطع واقطن وخذ نزهة: لزيادة التركيز، المشي هو الرياضة المثلى لتعزيز التركيز والتذكر وتقليل تشتت الانتباه. خذ استراحة بالمشي لفترة قصيرة مشيًا هادئًا.

- النوم لساعات كافية: من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة أمر بالغ الأهمية للبالغين الأصحاء. النقص في النوم قد يؤدي إلى مشكلات طويلة الأمد وتؤثر بشكل مباشر على التركيز وإنجاز المهم والمهارات واضطرابات الصحة العقلية والنفسية.

- استخدم التذكيرات المرئية: هذه الطريقة تجعلك أكثر تركيزًا وتقلل من نسبة تشتتك وتحدد مهامك بشدة. بل يمكنك كتابة التذكير مكرر لمزيد من التركيز.

- ابتعد عن الأنشطة المتعلقة بالعمل: أو الضغوط اليومية لمدة بسيطة، واستقطع وقتًا بسيطًا لممارسة الرياضة مثل 30 دقيقة على سبيل المثال أو حل الألغاز أو لعب الشطرنج أو ركوب الدراجة. فعندما يتحرك الجسم يزيد التركيز.

- كافئ نفسك: كلما أنجزت مهمة ما، هذه المحفزات تعزز من تركيزك وتقلل من تشتت الانتباه لديك.