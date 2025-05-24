شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مرئية لارتفاع الكوليسترول قد تشكل خطرًا على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى تصلب وألم في المفاصل، خاصة في اليدين والمعصمين والقدمين، والكوليسترول السيئ- هو عامل خطر كبير لأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب موقع تايمز ناو.

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم، يحتاجها الجسم لبناء خلايا سليمة، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ورغم أن الكوليسترول قد يكون وراثيًا، إذ ينتقل من الآباء إلى الأبناء عبر الجينات، إلا أن ارتفاعه غالبًا ما يكون نتيجةً لأنماط حياة غير صحية، مثل قلة ممارسة الرياضة، أو اتباع نظام غذائي غير متوازن، أو تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة.

يمكنك إجراء تغييرات للمساعدة في الوقاية منه، وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، يمكنك المساعدة في خفضه باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وأحيانًا تناول الأدوية. ومع ذلك، هناك بعض العلامات والأعراض الظاهرة التي يجب الانتباه إليها، فمعظم الناس لا يدركون ارتفاع الكوليسترول لديهم لأنه عادةً لا يسبب أي أعراض إلا عند حدوث مشاكل خطيرة.

رواسب صفراء حول العينين

إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة للغاية، فستلاحظ رواسب صفراء، أو ما يُعرف بالزانثلازما، وهي أورام صفراء طرية تظهر على الجفون أو حولها. تتكون هذه الأورام من الكوليسترول والدهون، وقد تكون لينة أو طباشيرية أو شبه صلبة.

على الرغم من أنه من الممكن إزالة الزانثلازما من خلال الجراحة بالليزر والتقشير الكيميائي، إلا أنها ستعود دائمًا إذا لم تنخفض مستويات الكوليسترول.

آلام المفاصل

يمكن أن يُسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول تصلبًا وألمًا في المفاصل، وخاصةً في اليدين والمعصمين والقدمين. ووفقًا للخبراء، يُعزى الالتهاب في الغالب إلى انخفاض تدفق الدم وتلف الأوعية الدموية، مما قد يؤثر على صحة المفاصل مع مرور الوقت.

كما أنه يساهم في الإصابة بمرض النقرس، وهو حالة مؤلمة تؤثر على المفاصل.

ألم شديد في المعدة

مع أن ألم المعدة ليس عرضًا رئيسيًا أو مباشرًا لارتفاع الكوليسترول، إلا أنه قد يكون مرتبطًا به، خاصةً في الحالات الشديدة. يُسبب ارتفاع الكوليسترول مشاكل في الكبد والمرارة والجهاز الهضمي، مسببًا الألم والانتفاخ وعسر الهضم وحتى الغثيان. كما يُشير الأطباء إلى أن مرض الشرايين الطرفية (PAD)، وهو حالة مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، يؤثر على تدفق الدم إلى المعدة، مما قد يؤدي إلى الألم.

التعب

إذا كنت تشعر بالتعب المستمر، فقد حان الوقت لفحص مستويات الكوليسترول لديك. ارتفاع الكوليسترول قد يُبطئ نبضات قلبك بسبب انسداد الشرايين، ووفقًا للأطباء، فإن انخفاض تدفق الدم إلى قلبك وعضلاتك يُعوق وصول الدم الغني بالأكسجين، وهو الدم الضروري.

ويؤدي ذلك بعد ذلك إلى التعب المزمن، والذي قد يؤدي حتى إلى الأرق.

حلقات في عينيك

القوس الشيخوخي (Arcus senilis) هو حلقة بيضاء أو زرقاء أو رمادية اللون حول القرنية - الجزء الأمامي الشفاف من العين - وهي علامة على ارتفاع الكوليسترول، خاصةً إذا ظهرت لدى الشباب. يقول الأطباء إنه على الرغم من أنها غالبًا ما تكون جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، إلا أن هذه الحالة تشير أيضًا إلى وجود حالات صحية كامنة، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول بشكل كبير.

