شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 3 نصائح تجعلك تتناول الطعام أبطأ.. وتحد من زيادة وزنك والان مع تفاصيل الخبر

لاشك أن طريقة تناولك للطعام تؤثر بشكل كبير في وزنك، خاصة أن هناك المزيد من الأدلة الملموسة على أن قضاء المزيد من الوقت أثناء تناولك للطعام يساعد على تقليل كمية الطعام والسعرات الحرارية التي تتناولها، ما قد يجعلك قادرًا على السيطرة على وزنك والوقاية من السمنة، حسب ما نشر في مجلة Health الطبية.

وصرح الدكتور كاتسومي ايزوكا، مؤلف الدراسة والحاصل على درجة الدكتوراه في الطب والأستاذ في قسم التغذية بجامعة فوجيتا للصحة في اليابان، بأن الدراسة علميًا تناولت من يتناول الطعام ببطء، حيث تمت دراسة حالة حوالي 33 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 65 عامًا وكانوا جميعهم يتمتعون بالصحة الجيدة ولا يعانون أبدًا من السمنة أو مشاكل صحية أخرى.

وأظهرت الدراسة أن هناك مجموعة من التدخلات الثلاثة التي تساعد على تناولك للطعام بشكل أفضل، منها مضغ لمدة أطول للطعام مع الاستماع إلى الموسيقى أثناء تناول الطعام، وتكون موسيقى بطيئة مع أخذ قضمات أكثر.

أهمية المضغ البطيء

وأوضحت الدراسة أن الناس التي تتناول لقيمات أصغر يقضون وقتًا أطول في إنهاء طعامهم. وأوضح ايزوكا أن هذا الأمر يمنح لأجسامنا مزيدًا من الوقت للشعور بالشبع والامتلاء السريع، ما يقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام. كما أنه ينظم الشعور بالشبع بحوالي 20 دقيقة بعد بدء الوجبة، فهذا الإدراك بالشبع يصل إلى الجسم بشكل أفضل.

وقالت دانا هونيز، الحاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في الصحة العامة في مركز رونالد ريجن الطبي بجامعة كاليفورنيا، إن هذه الدراسة تقوم بإظهار كيفية أن التغييرات البسيطة في تناول الطعام قد تؤثر على الوزن والاستهلاك الكلي للطعام بشكل جيد. حيث قام الباحثون أيضًا بقياس مدة وجبات المشاركين وعدد اللقيمات وعدد مرات المضغ وسرعة المضغ في كل شخص، وبالتالي أظهرت النتائج اختلافات صارخة بين الرجال والنساء في النتائج.

نصائح لتناول الطعام بشكل أفضل

وأضاف الباحثون أنه يجب مكافحة الإفراط في تناول الطعام من خلال تقليل كمية الطعام في كل لقمة والمضغ مضغًا جيدًا. أما بالنسبة لوقت تناول الطعام، فيقال إن 15 دقيقة هي مدة جيدة للغاية، بالإضافة إلى الاستماع لموسيقى هادئة ومضغ الطعام أكثر. ويجب الشعور بملمس الطعام وقرمشته والهدوء أثناء تناوله.

أهمية التركيز على تناول الطعام

وأضافت أن التركيز على تناول الطعام بشكل أفضل وأهدأ وعدم التشتت يجعل هذا إشارات الجوع في أفضل حالاتها ويجعل الجسم ينتبه إليها سريعًا، هي وإشارات الشبع أيضًا. كما أن التمهل يمنح الفرصة لتذوق الطعام بعمق ويمنح المعدة وقتًا أفضل للشعور بالشبع السريع.

وعاد الدكتور ايزوكا، مؤلف الدراسة، للتأكيد على أنه كلما طالت مدة مضغك لطعامك، كلما حفظ ذلك على وزنك. لهذا السبب ينصح بمضغ الطعام أكثر من 30 مرة، لأن مدة وجبتك سوف تطول وبالتالي تقلل من كمية الطعام التي تتناولها خلال فترة زمنية محددة. وأكد على أن الذين لا يمضغون طعامهم بشكل جيد يميلون إلى تناول الطعام بسرعة كبيرة، ومن المرجح أن لا يتاح لهم الوقت الكافي للشعور بهرمون الشبع وإفرازه بشكل جيد، وبالتالي سيظلون جائعين ور