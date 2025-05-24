تونس تستضيف المؤتمر العربي لطب الأعصاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تنعقد في مدينة الحمامات التونسية أعمال الدورة الخمسين للمؤتمر العربي لطب الأعصاب، بمشاركة أطباء مختصين من 32 بلدًا عربيًا، وبحضور عدد من الضيوف الدوليين، من بينهم رئيس الجمعية العالمية ورئيسة الجمعية الأوروبية لطب الأعصاب.

ويهدف المؤتمر -الذي يستمر يومين- إلى الاطلاع على آخر المستجدات العلمية في مجال طب الأعصاب، ولتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال والإحاطة بالمرضى.

وتتضمن أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية حول أمراض الشلل الرعاشي (الباركنسون)، والتصلب اللويحي (السكليروز المتعدد)، ومرض الصرع لدى الأطفال، وأمراض التهابات العضلات لدى الأطفال (الاعتلالات العضلية).

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