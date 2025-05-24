شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أدوية مضادة للاكتئاب تحارب أورام السرطان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة عن أن مجموعة مشتركة من الأدوية المضادة للاكتئاب يمكن أن تكون سلاحًا فعالاً في علاج السرطان.

بينما لا تزال الأبحاث في مراحلها الأولية، إلا أن نتائجها تفتح أفقًا غير مسبوق في علم الأورام، فربما يكون بين طيات الصيدليات دواء قديم، لكنه يحمل مستقبلًا جديدًا لمرضى السرطان.

في دراسة نُشرت في مجلة "سيل" المرموقة حسب موقع مجلة "discovermagazine"، أعلن باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن مثبطات السيروتونين الانتقائية (SSRIs) – التي تستخدم لعلاج حالات الاكتئاب، أظهرت قدرة واضحة على تقليص نمو الأورام وتحفيز الجهاز المناعي لمواجهتها.

السيروتونين.. أكثر من مجرد "هرمون السعادة"

تعمل أدوية SSRIs على رفع مستويات السيروتونين، الناقل العصبي المرتبط بالمزاج والسعادة بأجسامنا، لكن المفاجأة أن 95% من السيروتونين في أجسامنا لا يُنتَج في الدماغ بل يُستخدم في وظائف حيوية مثل الهضم والمناعة.

رجّحت دراسات سابقة أن السيروتونين يلعب دورًا في تنشيط الخلايا التائية، وهي قوات مهمة في الجهاز المناعي، والآن، تؤكد الدراسة الجديدة هذا الدور عبر تجربة SSRIs في نماذج أورام لسرطانات الميلانوما، والثدي، والبروستات، والمثانة، والقولون – حيث تراجعت الأورام بنسبة تجاوزت 50%.

دمج العلاجات ونتائج مُبشرة

لم يتوقف الباحثون عند هذا الحد، فقد اختبروا أيضًا دمج أدوية SSRIs مع علاج لحصار التفتيش المناعي (ICB)، وهو علاج معروف بفعاليته المحدودة، إذ لا يستجيب له سوى ربع المرضى، وكانت النتيجة مثيرة:

فجميع الفئران التي تلقت العلاجين معًا أظهرت تقلصًا ملحوظًا في حجم الأورام، ما يعزز إمكانية تحسين فعالية العلاجات الحالية بمساعدة أدوية شائعة وآمنة.

قال الباحثون إنه إذا تمكنا من رفع نسبة الاستجابة للعلاجات المناعية باستخدام دواء معروف وآمن، فسيكون لذلك أثر كبير على مستقبل علاج السرطان".