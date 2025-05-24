شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى قدم شاركوت فى مرض السكرى وكيف تسبب تدمير العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

قدم شاركوت تشوه نادر يحدث بسبب تلف الأعصاب لدى مرضى السكر، ففي حالة قدم شاركوت، قد تُصاب عظام ومفاصل القدم بالعدوى، وقد تحتاج أحيانًا إلى البتر إذا لم يُعالج في الوقت المناسب، بحسب موقع تايمز ناو.

وتحدث قدم شاركوت بسبب إصابة صغيرة متفاقمة تسبب مضاعفات خطيرة لأنك غير قادر على الشعور بالأعراض.

قدم شاركوت من المضاعفات النادرة لأعتلال الأعصاب السكرى، وقد يجعل الإصابات أو الالتهابات خطيرة للغاية، إذا كنت مصابًا بالسكري، فقد تُصاب أيضًا بتلف في الأعصاب يُفقدك الإحساس في أسفل ساقيك وقدميك، ما يجعل الشعور بأي شيء صعبًا للغاية، بل مستحيلًا، بما في ذلك الألم.

ويعتقد الخبراء أن قدم شاركوت تحدث في الغالب بسبب تفاقم مشكلة القدم الصغيرة، نتيجة إصابة أو عدوى، تُسبب مضاعفات خطيرة لعدم القدرة على الشعور بالأعراض أو ملاحظتها، وإذا أُهملت ولم تُعالج في الوقت المناسب، فإن قدم شاركوت تُسبب توقف المفاصل عن العمل تمامًا، بالإضافة إلى تفاقم العدوى أو انتشارها إلى باقي أجزاء الجسم.

وفي العديد من الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى البتر أو حدوث مضاعفات تهدد الحياة.

ما المراحل المختلفة لقدم شاركوت؟

هناك أربعة أنظمة تصنيفية لتصنيف قدم شاركوت، وهي:

المرحلة 0

هنا قد تلاحظ التهابًا في القدم - غالبًا بسبب الإصابة - مع علامات مثل الاحمرار والدفء والتورم.

المرحلة الأولى

ويشمل ذلك المفاصل غير المستقرة إلى جانب الالتهاب، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، وشظايا العظام.

المرحلة الثانية

وبينما يخف الالتهاب إلى حد ما، فإن الأشعة السينية قد تظهر العظام سميكة وتبدأ في الاندماج مع بعضها البعض.

المرحلة الثالثة

يختفي الالتهاب بشكل كامل، والمفاصل ليست مستقرة على الإطلاق أو خالية من أي تشوه.

ما هو سبب قدم شاركوت؟

يقول الخبراء إن قدم شاركوت مرتبطة بالاعتلال العصبي المحيطي، والذي غالبًا ما يكون نتيجةً لمضاعفات مرض السكري عندما لا تكون مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ومن الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا للاعتلال العصبي المحيطي:

اضطراب تعاطي الكحول

الحالات المناعية الذاتية مثل اعتلال الأعصاب المتعدد الالتهابي المزمن

بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي

إصابة العصب

نقص فيتامين ب1

السمنة أو زيادة الوزن

ضعف تدفق الدم إلى القدمين

كونك مدخنًا - مما يساهم في حدوث مشاكل في تدفق الدم والأعصاب

ما علامات وأعراض قدم شاركوت؟

تتضمن بعض الأعراض المبكرة لمرض قدم شاركوت ما يلي:

ألم شديد في قدميك

تغير اللون أو الاحمرار

تورم

شعور بالحرارة أو الدفء

تتضمن بعض الأعراض المتقدمة أيضًا تغييرات في شكل قدمك، بما في ذلك

قدم الروك السفلية

يحدث ذلك عندما تنهار العظام في المنتصف، مما يجعل قوس قدمك مستديرًا.

تغيرات شكل أصابع القدم

قد تبدأ أصابع قدميك في التجعد أو الانحناء للأسفل، مما يجعل أصابع قدميك تعوض ذلك عن طريق الإمساك بها على شكل مخلب لإبقائك ثابتًا.

تغيرات شكل الكاحل

قد ينحني كاحلك أو ينحني إلى أحد الجانبين ويبدو أقل استقامة واستقرارًا بشكل ملحوظ من كاحلك الآخر.

قرح القدم

إذا تسببت قدم شاركوت في تغيير شكل قدمك أو كاحلك، فقد تضغط بشدة على مناطق من قدمك. قد يؤدي ذلك إلى تقرحات مفتوحة أو جروح تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

