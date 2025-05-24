شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة:الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقول تحمي من الشيخوخة وتطيل العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون 4 أنواع من الكربوهيدرات هم أكثر عرضة للبقاء بصحة جيدة حتى سن السبعين، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

تشير دراسة إلى أن النساء اللواتي يتناولن كميات أكبر من الألياف والكربوهيدرات عالية الجودة في منتصف العمر يتمتعن بصحة أفضل في مراحل لاحقة من حياتهن، ويتجنبن الإصابة بـ 11مرضًا مزمنًا، حلل الباحثون الأنظمة الغذائية لأكثر من 47 ألف امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات الأمريكيين بين عامي 1984 و2016.

وقال الدكتور أندريس أرديسون كورات، الباحث في جامعة تافتس في ماساتشوستس، والمشرف على الدراسة: " الكربوهيدرات المختلفة يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل مختلف، سواءً على الوزن أو الطاقة أو مستويات السكر في الدم، ولكن بدلاً من مجرد النظر إلى التأثيرات المباشرة لهذه العناصر الغذائية الكبرى، أردنا أن نفهم ما قد تعنيه للصحة الجيدة بعد 30 عامًا.

وأضاف، تشير نتائجنا إلى أن جودة الكربوهيدرات قد تكون عاملاً مهمًا في الشيخوخة الصحية، وقد وجدت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الكربوهيدرات عالية الجودة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات كن أكثر عرضة بنسبة 37% لتجربة الشيخوخة الصحية.

وفي الوقت نفسه، ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة من السكريات المضافة والحبوب المكررة والبطاطس، أو الخضراوات النشوية، بانخفاض احتمالات الشيخوخة الصحية بنسبة 13%

تم تعريف الشيخوخة الصحية بأنها العيش حتى سن السبعين مع البقاء خاليًا من 11 مرضًا مزمنًا أو ضعف الذاكرة، مع التمتع بصحة عقلية جيدة، وتضمنت قائمة الأمراض السرطان (باستثناء سرطان الجلد غير الميلانيني)، ومرض السكري من النوع 2 ، وقصور القلب، والسكتة الدماغية ، وفشل الكلى، ومرض باركنسون.

وقال الدكتور أرديسون كورات: "كانت الكربوهيدرات الأساسية عالية الجودة عبارة عن الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الكاملة والبقوليات، السبب هو أنها تحتوي على الكثير من الألياف والعديد من أشكال النشويات الأكثر مقاومة والتي تتحلل ببطء أكبر في أجسامنا، تشمل الكربوهيدرات منخفضة الجودة الحبوب المكررة والسكريات المضافة.

وأضاف البروفيسور تشي صن، المؤلف المشارك في الدراسة من أقسام التغذية وعلم الأوبئة في كلية تي إتش تشان للصحة العامة: "نتائجنا تتفق مع أدلة أخرى تربط بين استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات وانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والآن نرى الارتباط بنتائج الوظائف البدنية والإدراكية".

