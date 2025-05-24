شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. أشياء أساسية لازم تبقى في شنطتك لحمايتك من الحر والان مع تفاصيل الخبر

مع توافد ملايين الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، يواجه ضيوف الرحمن تحديًا إضافيًا يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، حيث تتجاوز في بعض الأيام الـ45 درجة مئوية، ما يشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم أثناء التنقل وأداء المناسك.

ورغم الإجراءات المكثفة التي تتخذها الجهات السعودية المنظمة لموسم الحج، من توفير الرذاذ المائي، وتوزيع عبوات المياه المجانية، وإنشاء مظلات في المشاعر المقدسة، إلا أن حرارة الصيف القاسية تظل تحديًا لا يُستهان به، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أشياء أساسية يجب أن تكون فى الحقيبة التى يحملها الحجاج لحمايتهم من الحر.

أشياء أساسية يجب أن تكون في حقيبة الحاج لحمايته من الحر خلال أداء مناسك الحج 1. قبعة واسعة الحواف أو مظلة صغيرة

بحسب موقع health فإن ارتداء قبعة واسعة الحواف لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة وتقليل خطر الإصابة بضربة شمس.

2. زجاجة ماء مبرد أو ترمس ماء

لضمان شرب الماء باستمرار وتجنب الجفاف، ويفضل أن تكون معزولة للحفاظ على برودة الماء.

3. مناديل مبللة أو فوطة صغيرة مبللة

لتبريد الوجه والعنق عند الشعور بالحر الشديد.

4. مروحة يدوية أو كهربائية محمولة (تشحن USB)

مفيدة جدًا في الأماكن المزدحمة أو أثناء الانتظار.

5. كريم واقٍ من الشمس (SPF عالي)

لحماية البشرة من الحروق الناتجة عن التعرض المباشر للشمس.

6. بخاخ ماء مرطب للوجه

يساعد على ترطيب وتبريد البشرة سريعًا.

7. نظارات شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية 8. ملابس قطنية فضفاضة

امتصاص العرق والسماح للهواء بالتنفس عبرها.

9. كمامات قطنية أو طبية

لحماية الجهاز التنفسي، خاصة في الزحام أو من الغبار.

نصائح وقائية من الحر لحجاج بيت الله الحرام

- استخدام القبعات أو المظلات لتظليل الرأس.

- شرب كميات وفيرة من الماء على فترات منتظمة.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

- استخدام كريمات واقية من الشمس.

- ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.