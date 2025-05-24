شكرا لقرائتكم خبر عن عادات وأطعمة هتساعدك على فقدان الوزن بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

التخلص من الوزن الزائد والدهون العنيدة لا يتطلب إجراءات قاسية، بل يمكن لإجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن يساعد في ذلك، حيث تتكون خطة إنقاص الوزن المثالية من مزيج من وجبة متوازنة، بجانب ممارسة نشاط بدنى بانتظام وتناول طعام صحي، والحصول على ما يكفى من النوم في كل ليلة، ووفقًا لما أشار إليه موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. بعض العادات والأطعمة الصحية هتساعدك في رحلة إنقاص الوزن:

حافظ على رطوبتك طوال اليوم

تناول كوب من الماء كل بضع ساعات لا يروي عطشك فحسب، بل يدعم أيضًا رحلة فقدان الوزن بصمت من خلال تعزيز معدل الأيض والتحكم في الشهية، وقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "نيوترينتس" أن شرب الماء يحفز الجسم على تكسير الدهون دون رفع مستويات السكر في الدم أو الأنسولين، مما يساعد على فقدان الوزن، وتشير دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب إلى أن شرب الكثير من الماء قد يساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل.

ابدأ يومك بالمشي الصباحى

من أفضل الطرق لاستغلال ساعات الصباح هي ممارسة النشاط البدنى، ويتفق الخبراء على أن المشي يوميًا في الصباح الباكر ويساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع مقارنة بأوقات اليوم الأخرى، كما أن زيادة وتيرة المشي قد تُعزز روتين إنقاص الوزن، كما أن المشي على الركبتين والمشي المائل يُسرّعان من حرق الدهون، ومع ذلك، فإن المشي البسيط والهادئ في حديقتك يوميًا هو عادة يومية يُمكن أن تُفيد جهودك في إنقاص الوزن على مر السنين.

استمتع بأشعة الشمس

أشعة الشمس الخفيفة خاصة في الصباح لا تساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب فحسب، بل لها دور كبير في تحسين عملية الأيض، ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر عند التعرض لأشعة الشمس، إذ قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويعتقد العلماء أن التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و15 دقيقة كاف لتحقيق أقصى استفادة منها دون التسبب بأي مشاكل صحية، مع الحرص على استخدام واقي الشمس.

تناول وجبات غنية بالبروتين

تُشعرك البروتينات بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية، حيث إن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين لا تُمدك بالطاقة اللازمة ليومك فحسب، بل تساعدك أيضًا على فقدان الوزن، ويُقلل البروتين من هرمون الجوع الجريلين،كما يُعرف هذا العنصر الغذائي بقدرته على تقليل تراكم الدهون الضارة في الجسم، وخاصةً حول البطن.

تناول ماء بذور الشيا

ماء بذور الشيا، مُفيد في رحلة إنقاص الوزن، ويُمكن أن يُساعدك على تقليل رغبتك الشديدة في تناول الطعام، بفضل محتواها الغني بالألياف، فقط أضف ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى كوب من الماء (حوالي كوب واحد) واتركه لمدة 10-15 دقيقة حتى يُصبح قوامه هلاميًا وقلبه واشربه، فإلى جانب الشعور بالشبع، يُساعد ماء بذور الشيا أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، فمن المهم اتباع نظام غذائيٍ متوازن وممارسة برنامج رياضي لإنقاص الوزن بفعالية.

املأ طبقك بالفواكه والخضروات

ويمكن للفواكه والخضراوات أن تُجنبك العديد من المشكلات الصحية، بفضل احتوائها على سعرات حرارية منخفضة وألياف غنية، تُضيف حجمًا ونكهة ولونًا إلى طبقك، كما تُشعرك بالشبع، وتُزود جسمك بجرعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وقد يُعرضك نقص الألياف لخطر مشاكل الهضم، وتقلبات سكر الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وسرطان القولون.

تناول الطعام بوعي

تناول الطعام ببطء أو وعي لا يساعدك فقط على هضم ما تأكله بشكل صحيح، بل أيضًا على تناول كميات أقل، ولتناول الطعام بوعي، تجنب المشتتات مثل التلفزيون أو الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية، وركز واستمتع بكل قضمة أثناء جلوسك لتناول الطعام، وتناول الطعام بوعي لا يدعم فقدان الوزن فحسب، بل يعزز أيضًا الصحة النفسية.

اشحن طاقتك بالنوم الكافي

يعتبر النوم أمر ضرورى لإعادة ضبط جسمك، وهو ضروري للشفاء وتعزيز الذاكرة والتوازن العاطفي، إن إعطاء الأولوية للنوم 7-9 ساعات في كل ليلة يمكن أن يعزز المناعة، ويحسن التركيز، ويمنحك شعورًا حقيقيًا بالانتعاش والنشاط.