شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 5 مكونات تساعد فى التخلص من الانتفاخ واحتباس الماء والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الكثير منا من الانتفاخ واحتباس الماء خاصة بعد تناول وجبة مالحة أو وجبة دسمة وغيرها، ويمكن أن تجد علاجات طبيعية لمشكلة الانتفاخ واحتباس الماء من مطبخك، فهي تُساعد على التخلص من السوائل الزائدة، وتُهدئ الالتهابات، وتُحافظ على سلاسة عملية الهضم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة لتقليل الانتفاخ واحتباس الماء:

الخيار

يعتبر الخيار من الخضراوات الخضراء المقرمشة والتي تمنح جسمك الترطيب الكافى نظرًا لمحتواه العالى من الماء، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، ويُحافظ الخيار على ترطيب جسمك ويساعده على التخلص من الماء الزائد الذي يحتفظ به.

الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية غنية بالعصارة، ومثالية لتخفيف الانتفاخ، حيث يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم هضمي يُحلل البروتينات ويُخفف الالتهاب، إنه طريقة لذيذة لدعم الهضم والشعور بالخفة.

الزنجبيل

الزنجبيل، ذو المذاق اللاذع والدافئ، والذي لا يحظى بالتقدير الكافي، له تأثير رائع في علاج الانتفاخ، فهو يُرخي الجهاز الهضمي، ويُقلل الغازات، ويُقلل حتى من احتباس الماء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافته للشاي والعصائر.

الليمون

لا يُضفي عصير الليمون الحامض نكهة مميزة فحسب، بل يُساعد أيضًا على الهضم، ويُساعد عصير الليمون بلطف على إزالة السموم وتحسين وظائف الكبد، مما يُساعد جسمك على التخلص من السوائل الزائدة بشكل طبيعي.

الزبادي

يعتبر الزبادى من الأطعمة الصحية والخفيفة، فهو غنى بمحتواه من البروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء، والذى يساعد على تسهيل الهضم بما يخفف من شعور الانتفاخ وعدم الراحة، ما عليك سوى اختيار نوع خالٍ من السكريات.