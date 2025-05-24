مميزة وسهلة التنفيذ.. أفكار توزيعات أطفال في عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 08:53 صباحاً - تُعَدُّ أنشطة توزيعات الاحتفال بعيد الأضحى سهلة التنفيذ وممتعة للغاية؛ فهي تُعَدُّ الطريقة المثالية لإضفاء روح الاحتفال لدى أطفالك، بالإضافة إلى تعليمهم كل شيء عن عيد الأضحى، ولكن فقط تأكدي من اختيار الأنشطة المناسبة لأطفالك التي لديهم اهتمام نشط بها؛ فإن منح الأطفال الهدية المناسبة سيجعل عطلة عيد الأضحى لا تُنسى بالنسبة لهم. سواء كنت ترغبين في منحهم ذكريات جميلة للعيد أو بدء تقليد ممتع لإثارة حماستهم بمناسبة عيد الأضحى؛ إليكِ وفقاً لموقع "raisingchildren " بعض الأفكار الرائعة لهدايا وتوزيعات عيد الأضحى للأطفال التي ستمنحهم فرصة للمشاركة في الاستعدادات للاحتفال بالعيد.

زينة العيد

اطلبي من أطفالك مساعدتك في الديكورات -الصورة من موقع AdobeStock

اطلبي من أطفالك مساعدتك في الديكورات؛ فيمكنك جعلهم يتعرفون إلى أهمية العيد من خلال تشجيعهم على كتابة الرسائل المختلفة وتشجيعهم على القيام ببعض الحرف اليدوية كرسم الهلال والنجوم وخروف العيد، ويمكنك جعل أطفالك يقومون بتلوينها عن طريق الظلال المختلفة أو ملء الأشكال بالجليتر حتى تتمكن من وضعها كديكورات في منزلك، ويمكنك استخدام المجلات القديمة لقص أشكال النجوم والهلال والخروف كما يمكن أن تساعد الملصقات بلغات مختلفة مثل العربية والإنجليزية في تشجيعه على شيء ممتع وهادف للقيام به.

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أظرف نقود العيد

نقود العيد أو العيدية تُعَدُّ هدية تقليدية للأطفال، وطريقة رائعة لتعليمهم كيفية الادخار والإنفاق بشكل مسؤول. كما قد تساعد على إدخال السعادة إليهم ويمكن تقديم العيدية مع الحلوى للأطفال في علبة صغيرة من الكرتون أو الأكياس الملونة؛ فيمكنك شراء أظرف أو عبوات فارغة ووضع العيدية والحلوى بها أو يمكنك تصميمها من ورق الكارتون.

صنع أكياس الهدايا

اطلبي من أطفالك إعداد توزيعات من طعام عيد الأضحى يمكنهم مشاركتها مع من هم أقل حظاً. يمكنك زيارة ملجأ أو دار للأيتام والسماح لأطفالك بالاحتفال والتفاعل مع الأطفال هناك؛ حتى يتمكنوا من احتضان روح العيد الحقيقية.

أيضاً العيد هو كل ما يتعلق بتقريب العائلات، ويحرص الأقارب على زيارة بعضهم بعضاً في هذا اليوم الخاص، وإذا كان لديك أبناء عمومة وأصدقاء طفلك يزورونك؛ فتأكد من أنهم لا يغادرون خالي الوفاض. اطلب من أطفالك تنظيم أكياس هدايا صغيرة مليئة بحلويات العيد؛ ليتمكنوا من توزيعها على أبناء عمومتهم وأصدقائهم.

سجادة صلاة العيد للأطفال

تُعتبر سجادات الصلاة هدية رائعة للأطفال خاصة إذا وصل طفلك إلى سن بدأ فيها الصلاة؛ فهي ليست عملية فحسب، بل تعمل أيضاً بمنزلة تذكير دائم بأهمية التربية الإسلامية؛ فامنحي طفلك سجادة صلاة ليذهب بها لصلاة عيد الأضحى، ويمكنك إضافة اسمه عليها، ويمكنك شراء سجادة صلاة بألوان متعددة ليتذكروك في كل مرة يصلون فيها، وتُعَدُّ هذه هدية من أفضل الهدايا لتشجيع الطفل على الصلاة والذهاب إلى الجامع، كما أنها إضافة رائعة لروتينهم اليومي، حيث تساعدهم على تعلم الطريقة الصحيحة لأداء صلاتهم.

حلويات العيد

شجعي طفلك على صنع حلويات عيد الأضحى -الصورة من موقع AdobeStock

تُعَدُّ المارشميلو من الحلويات المثالية في موسم الأعياد، وهي مناسبة أيضاً للزينة، ويمكن للأطفال ابتكار أشكال مختلفة منها وتزيينها بألوان العيد، ثم تثبيت العيدان بها لتشبه المصاصة أيضاً، وتُعَدُّ ألواح الحلوى الملونة هي طريقة لذيذة للاستمتاع بالنكهات الشهية.

يمكنك صنع هذه الألواح من الشوكولاتة في المنزل، ثم الاستعانة بالأطفال لتزيينها حسب ذوقهم.

توزيعات كروشيه

يمكنك صنع أشكال للعيد كخروف العيد للاحتفال بعيد الأضحى من الكروشيه وتزيينها، ويمكن شراء مشغولات الكروشيه جاهزة أو صنعها بنفسك وشراء مستلزماتها من محلات الخياطة.

يمكنك أيضاً صنع قبعات وأساور لليد من خلال طبع الرسومات على الورق المقوي وقصها على شكل قبعة أو أساور وتلوينها مع الأطفال

بالون المفاجآت

اكتبي بعض الأنشطة أو الهدايا على كل قطع صغيرة من الورق، ثم ضعي قطعة واحدة من الورق في كل بالون وقومي بنفخها، ثم اكتبي وقتاً على كل بالون، وفي كل وقت محدد سيتعين على طفلك تفجير البالون الخاص به والقيام بالنشاط في الداخل أو الحصول على الهدية.

كتب إسلامية وألعاب تعليمية

هناك مجموعة واسعة من الكتب الإسلامية والألعاب التعليمية المصممة لمختلف الفئات العمرية، وتُعَدُّ هديا رائعة للأطفال، وتعزز التاريخ والقيم الإسلامية بطريقة ممتعة؛ لذلك يُوصَى الوالدان

باختيار كتب وقصص دينية مبسطة للطفل؛ لتعليمه القيم والأخلاق الحميدة وهم أطفال من خلال الحكايات المصورة ليسهل على الطفل فهمها.

بطاقات العيد

تُعَدُّ هدية بسيطة لكنها محببة للأطفال، يمكن تخصيص بطاقات العيد برسائل مؤثرة مع الأصدقاء والعائلة، ويُفضَّل أن تصنعي هذه الكروت مع طفلك أو شراء بلالين العيد المبهجة والكتابة عليها برفق عبارة "كل عام وأنت بخير" أو كتابة "عيد أضحى سعيد".

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.