ما هي الرضاعة العكسية عند الطفل والتي تزعج وتقلق الأم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 08:53 صباحاً - من المعتاد أن تولي الأم المرضعة معظم وقت نهارها لكي ترضع صغيرها الذي جاء حديثا إلى الحياة، حيث تعد الأم هي مصدر التغذية الوحيد له، ولأن الأم تتفرغ طيلة النهار لإرضاع الطفل فهي تستهلك الكثير من الطاقة وتفقد السعرات الحرارية والتي تعادل ما تفقده أم موظفة او عاملة خلال الدوام الرسمي، وذلك حسبما أشارت لذلك الإحصائيات الحديثة حول العلاقة بين الرضاعة وخسران السعرات اليومية.

تلاحظ الأم أن نمط رضاعة رضيعها قد بدأ يتغير في مرحلة من عمره وينتابها القلق ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود حيث أشار إلى ما هي الرضاعة العكسية عند الطفل والتي تزعج وتقلق الأمهات/ ومتى تبدأ ومتى تنتهي وكيفية استغلالها وفوائدها لرضيعك، مثل زيادة وزنه وتحقيق الاستقرار النفسي له وغيرها في الآتي:

تعريف الرضاعة العكسية

أم ورضيعها ليلًا

اعلمي أن الرضاعة العكسية تعني أن يتغير نظام الرضاعة، سواء كانت رضاعة طبيعية أو صناعية عند طفلك، بحيث إنه سوف يرضع في الليل أكثر من النهار، علمًا أن النظام المعروف للرضاعة أن الطفل يرضع بمعدل مرة كل ساعتين مثلًا، وبعد الولادة فهو يرضع كلما بكى علمًا أنه لا يشعر بالجوع ولكنه يشعر بالرغبة في البقاء قريبًا من الأم.

لاحظي أن رضيعك سوف يبدأ في اتباع مفهوم الرضاعة العكسية ابتداء من الشهر الرابع من عمره حيث إنه قبل ذلك يكون مقبلًا على الرضاعة بالنهار أكثر من الليل، وغالبًا ما تشعر الأم بالراحة من هذا النمط لأنها تكون بحاجة للراحة والنوم خلال الليل، كما أن نوم الرضيع بعد الرضاعة النهارية يمنحها الفرصة للتفرغ لأعمال البيت ورعاية باقي الأطفال.

توقعي أن رضيعك بعد بلوغه الشهر الرابع سوف يغير من نمط رضاعته حيث سيصبح مقبلًا على الرضاعة الليلية أكثر، وذلك لأن الطفل بعد بلوغه الشهر الرابع يتطور في النمو الإدراكي والعقلي بشكل واضح، ويجب أن تعرفي علامات نمو الطفل في الفترة من 4 إلى 6 أشهر حيث إنه يصبح فضوليًا ولديه حب الاكتشاف، وسوف يفلت الثدي لكي ينظر حوله ويكتشف الوجوه ويتابع بنظره من يمر من أمامه، ويميل إلى الحركة حتى وهو في مكانه فيكشف ذراعيه وساقيه، ويبدأ في إصدار أصوات من فمه، وكل هذه الحركات تؤدي لأن ينشغل عن الرضاعة النهارية، خاصة في وجود أطفال آخرين يلاعبونه ويحملونه وينتقلون به من مكان إلى مكان، ولكنه مع حلول الليل يشعر بالجوع ويصاب بالملل ويحتاج لأن يرضع فتبدأ أعراض الرضاعة العكسية عليه.

العلاقة بين الرضاعة العكسية وتحسن صحة الرضيع

أم ترضع طفلها

توقعي أن يحدث زيادة ملحوظة في وزن الرضيع عندما يبدأ في الميل إلى الرضاعة العكسية؛ لأن الرضاعة ليلًا تعني أن يحصل الرضيع على الحليب الخلفي وهو الحليب الذي يزداد تركيزه ليلًا ويحتوي على نسبة كبيرة من الدهون الصحية التي تؤدي إلى زيادة وزن الرضيع بشكل صحي، على عكس زيادة الوزن التي يحصل عليها مثلًا من الرضاعة الصناعية والتي تتسبب بتراكم الدهون في جسمه دون بناء كتلة عضلية صحية.

لاحظي أن الرضاعة العكسية على الرغم من تعبها فهي تؤدي إلى تعميق العلاقة مع طفلك وتساعدك على التقرب منه أكثر لأنك خلال الليل تكونين قد أنهيت كل أعمالك وتكونين أيضًا في حالة صفاء ذهني رائع تتيح لك فرصة تقديم الحليب للطفل بنفسية مرتاحة، مما يترك أثرًا كبيرًا بالمقابل على نفسية رضيعك.

توقعي أن تحققي انخفاضًا ملحوظًا في وزنك بسبب الرضاعة العكسية، حيث أن الاستيقاظ الليلي والرضاعة خلال الليل يسهمان في أن تعودي إلى وزنك الطبيعي قبل حدوث الحمل بصورة أسرع حيث أن معظم المرضعات يكتسبن وزنًا بعد الولادة بسبب طبيعة الرضاعة والحرص على تناول الطعام مضاعفًا، ولكن الرضاعة العكسية تساعدك على فقد الوزن بشكل أسرع وأفضل.

فوائد الرضاعة الليلية للأم والرضيع

رضيع نائم

اعلمي أن الرضاعة الطبيعية هي سر صحة الطفل وسر استعادة الأم لرشاقتها وأن على الأم أن ترضّع طفلها متى طلب ذلك في الشهور الأولى من حياته، خاصة في فترة النفاس؛ لكي تتخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال الحمل، كما أن الأم المرضعة تكون معرضة لزيادة الوزن في فترة النفاس بسبب خلودها للنوم بجوار الرضيع، وتناول الأصناف الغذائية الكثيرة الدهون والسعرات الحرارية.

اعلمي أن سر عدم زيادة وزن الرضيع بشكل واضح وحسب معدلات النمو المتعارف عليها عالميًا هو توقف الأم عن إرضاع الرضيع أثناء الليل؛ لأنها تشكو من التعب، حيث تقدم له الماء بعد عمر ستة أشهر مثلًا كما أنها قد تقوم بتقديم بدائل له مثل الرضاعة الصناعية مما يرفع فرص حدوث حمل جديد تكون الأم غير مستعدة له على الإطلاق، علمًا أن الدراسات العلمية قد أثببت أن حليب الأم الليلي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تسبب زيادة وزن الرضيع بشكل صحي مقارنة بحليب الأم النهاري.

لاحظي أن الدراسات قد أثبتت أنه خلال فترة الليل يزداد معدل إفراز هرمون الحليب عند الأم و في نفس الوقت وبشكل طردي يزداد معدل إفراز هرمون النمو عند الطفل، مما يحقق فرصة مثالية لكي ينمو الطفل بل أن الأطباء يحثون الأمهات على ضرورة إيقاظ الرضيع خلال الليل وعدم تركه نائمًا وتقديم الرضاعة الطبيعية له مهما كانت الأم متعبة، ويجب على الزوج والمحيطين بالأم بعد الولادة وفي فترة الرضاعة الأولى دعمها ومساعدتها وتشجيعها لكي تستمر بخطوة الرضاعة الليلية، مثل توفير طرق الراحة لها لكي تنام لمدة طويلة خلال ساعات النهار، علمًا أنه من أهم أسباب زيادة إدرار الحليب عند الأم على مدار الساعة وبالتالي نجاح الرضاعة الطبيعية كوسيلة تغذية للطفل ومانع حمل طبيعي للأم هو الرضاعة الليلية، والتوقف عن الرضاعة خلال ساعات الليل يعني أن يقل حليب الأم في النهار بالتدريج.

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