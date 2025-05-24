شكرا لقرائتكم خبر عن من أسباب الأمراض المزمنة.. اختبار دم وبول يكشف كميات الوجبات السريعة بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت دراسة بحثية جديدة اختبارات دم وبول قادرة على الكشف عن كمية الأطعمة فائقة المعالجة والسريعة (UPFs) التي يتناولها الشخص، وباستخدام التعلم الآلي حسب تقرير صحفية " nypost" الأمريكية، تمكن العلماء في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) من تحديد مئات من (الجزيئات المنتجة أثناء عملية التمثيل الغذائي) التي ترتبط بتناول الأطعمة المصنعة.

قام الفريق بتطوير "درجة المؤشر الحيوي" التي تتنبأ بتناول الأطعمة فائقة التصنيع على أساس قياسات الأيض في الدم والبول، واستقى الباحثون بيانات أساسية من 718 من كبار السن الذين قدموا عينات من البول والدم وأبلغوا عن عاداتهم الغذائية على مدى فترة 12 شهرًا، وبعد ذلك، أجروا تجربة سريرية صغيرة على 20 شخصًا بالغًا.

لمدة أسبوعين، تناولت المجموعة نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة، ولأسبوعين آخرين تناولوا نظامًا غذائيًا لا يحتوي على منتجات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

نشرت النتائج في مجلة PLOS Medicine.والتى لخصت وجود مئات النتائج في اختبارات المصل كانت مرتبطة بنسبة الطاقة من تناول الأطعمة فائقة المعالجة".

غالبًا ما تعتمد الدراسات واسعة النطاق التي تبحث في المخاطر الصحية للأطعمة فائقة المعالجة على استبيانات غذائية ذاتية الإبلاغ، والتي قد تكون عرضة للأخطاء، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

يساعد اختبار الدم والبول الجديد على تقليل الخطأ البشري من خلال استخدام المؤشرات الحيوية الموضوعية، ووفقًا للمعهد الوطني للصحة الأمريكي، فإنه يتم تعريف الأطعمة فائقة المعالجة على أنها "منتجات جاهزة للأكل أو جاهزة للتسخين، مصنعة صناعياً، وعادة ما تكون عالية السعرات الحرارية ومنخفضة العناصر الغذائية الأساسية".

وقد تم ربط الأمراض المزمنة والسمنة وأشكال مختلفة من السرطان بالأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية غير المشبعة مثل الوجبات السريعة.

ورغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن الطريقة الجديدة سوف تتطلب مزيدا من التحقق قبل استخدامها على نطاق أوسع.

وبما أن التجربة الحالية ركزت بشكل أساسي على كبار السن، يقول الباحثون إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث عبر مختلف الفئات العمرية والأنظمة الغذائية، ويمكن استخدام هذه الطريقة في أبحاث مستقبلية لربط استهلاك الأطعمة المصنعة بالأمراض المزمنة، وفقا للباحثين.

بالنسبة للأفراد المهتمين بتناول الأطعمة فائقة المعالجة، فإن إحدى التوصيات العملية هي استخدام ملصقات حقائق التغذية لتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم، لأن هذا يمكن أن يحد من تناول الوجبات السريعة ويتماشى مع الأبحاث العلمية القوية حول النظام الغذائي والصحة.