شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الغدة الدرقية.. تناول هذه الأطعمة يحافظ على توازنها والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا ولها تأثير كبير على جسمك، فهي تتحكم في عملية الأيض والطاقة والمزاج، وعند اختلالها، قد تشعر بالخمول، أو تغيرات في الوزن، أو حتى تشعر باضطراب في وظائف جسمك بشكل عام.

ويمكن لإجراء بعد التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي أن يحدث فارقًا كبيرًا الطعام ويدعم عمل الغدة الدرقية لديك، وبينما يُعد الدواء مهمًا للبعض، فإن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يمنح غدتك الدرقية الدعم اللازم للحفاظ على توازنها وقوتها، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. أطعمة التي تساعد في الحفاظ على عمل وصحة الغدة الدرقية: الأعشاب البحرية

قد يكون من السهل إغفال الأعشاب البحرية، لكنها غذاء خارق رائع للغدة الدرقية، فهي غنية باليود، الذي تحتاجه الغدة الدرقية لإنتاج الهرمونات التي تتحكم في عملية الأيض والطاقة، ورشة صغيرة منها على السلطة أو الشوربة كفيلة بتعزيز نشاط الغدة الدرقية، ولكن دون الإفراط في تناولها.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند ليس لذيذًا فحسب، بل هو مفيد للغدة الدرقية أيضًا، وذلك بفضل أحماضه الدهنية متوسطة السلسلة، حيث يُساعد على دعم وظائف الهرمونات ويمنحك دفعة طاقة ثابتة، أضف ملعقة منه الأرز لتحسين النكهة والحفاظ على نشاط الغدة الدرقية، كما أنه يُضفي دفئًا على طعامك، مما يجعله مثاليًا للطقس البارد.

الزبادي

الزبادي ليس كريميًا ولذيذًا فحسب، بل هو أيضًا رائع للغدة الدرقية، وذلك بفضل محتواه من البروبيوتيك الذي يدعم أمعاءك، واليود والزنك اللذان يدعمان الغدة الدرقية، فهو خيار مثالي، سواءً تناولته سادة أو ممزوجًا بالفاكهة، ويُعد الزبادي طريقة سهلة ولذيذة لدعم صحة الغدة الدرقية والجهاز الهضمي، إنه مثالي لتناوله على الإفطار أو كوجبة خفيفة.

بذور اليقطين

هذه البذور الخضراء الصغيرة غنية بالزنك، وهو ضروري للغدة الدرقية، حيث يساعد الزنك الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات ويقوي جهاز المناعة، ويمكنك رشها على السلطات، أو مزجها مع الزبادي، أو تناولها كوجبة خفيفة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

بذور الحلبة

بذور الحلبة من المكونات الشائعة في المطبخ، ولها فوائد جمة للغدة الدرقية، فهي تساعد على توازن الهرمونات ودعم وظائفها، ونقعها طوال الليل يُسهّل هضمها، أو يُمكنك إضافتها مباشرةً إلى وجباتك، فالحلبة غذاء بسيط ولكنه فعّال لصحة الغدة الدرقية.

الجوز البرازيلى

يُعدّ الجوز البرازيلى مصدرًا رائعًا للسيلينيوم، وهو معدن تحتاجه الغدة الدرقية لإنتاج الهرمونات، وتناول حبة أو حبتين من هذا الجوز يوميًا يُساعد على عمل الغدة الدرقية بشكل سليمْ ويُمكنك تناوله كوجبة خفيفة أو طحنه مع دقيق الشوفان أو الزبادي للحصول على نكهة مقرمشة ولذيذة.

التوت

التوت طريقة لذيذة لدعم الغدة الدرقية، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب، وهو أمر أساسي لصحة الغدة الدرقية، والتوت مثل الفراولة والتوت الأزرق تعتبر خيارات رائعة، ويمكن لتناول طبق صغير من التوت أن يُشبع رغبتك في تناول السكريات، مع تهدئة الالتهاب ودعم وظيفة الغدة الدرقية.